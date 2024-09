Bộ phim tài liệu khiến Oprah Winfrey chi hàng triệu USD ngăn chặn việc phát hành

Năm 2021, Apple công bố thông tin nhà làm phim từng đoạt giải Oscar - Kevin Macdonald sẽ đạo diễn bộ phim tài liệu về người dẫn chương trình, "bà trùm truyền thông" hàng đầu nước Mỹ - Oprah Winfrey. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Kevin Macdonald và Lisa Erspamer - nhà sản xuất lâu năm của Oprah Winfrey đã xảy ra mâu thuẫn sau khi hoàn thành bộ phim và kể từ đó, tác phẩm bị hoãn lại vô thời hạn.

Một nguồn tin đáng tin cậy ở Hollywood giải thích: "Kevin đã làm bộ phim đó. Nhưng Oprah không thích và từ chối thay đổi nó. Cuối cùng Oprah đã trả lại tiền thù lao cho Apple TV+"

Ảnh: Pagesix

Người phát ngôn của Oprah Winfrey xác nhận với Page Six: "Khi hợp đồng với Apple TV+ sắp kết thúc, bà Winfrey đã mua lại bản quyền loạt phim tài liệu của mình và từ đó quyết định tạm dừng sản xuất bộ phim. Bà Winfrey tin rằng Lisa Erspamer và Kevin Macdonald là những nhà làm phim vô cùng tài năng và rất biết ơn thời gian, công sức họ bỏ ra cho dự án này".

Kevin Macdonald gặp Lisa Erspamer khi họ cùng làm việc cho bộ phim tài liệu tiểu sử mang tên Whitney của danh ca Whitney Houston. Đạo diễn người Scotland này nổi tiếng với bộ phim One Day in September kể lại vụ sát hại 11 vận động viên Israel tại Thế vận hội mùa hè năm 1972 và giành được giải Oscar. Ông cũng nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như The Last King of Scotland và State of Play.

Trong khi đó, Lisa Erspamer đã sản xuất chương trình The Oprah Winfrey Show từ năm 1999 - 2009 và là bạn thân lâu năm của nữ MC nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Trong khi các nguồn tin trong ngành suy đoán Oprah sẽ phải trả hàng triệu USD để lấy lại bản quyền bộ phim tài liệu này, thì một nguồn tin khác phủ nhận con số có thể ít hơn nhiều Ảnh: Pagesix

Dự án ban đầu được công bố là phim tài liệu gồm 2 phần ghi lại 50 năm sự nghiệp và thời khắc Oprah trở nên nổi tiếng. Kevin Macdonald làm đạo diễn và Rolake Bamgbose làm người điều hành sản xuất. Năm 2018, Apple TV+ và công ty sản xuất Harpo của Oprah đã ký một thỏa thuận hợp tác nhiều năm, nhưng đã kết thúc sớm vào năm 2022.