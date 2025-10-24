Bỏ phố về quê, đưa hành tím, củ cải trắng lên kệ siêu thị

Đưa hành tím, của cải trắng đạt chuẩn OCOP

Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Châu - nơi nổi tiếng với hành tím và củ cải trắng, những năm tháng tuổi trẻ, ông Trương Ngọc Ẩn (ngụ P.Vĩnh Châu, TP.Cần Thơ - trước đây là TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) chọn con đường học tập và làm việc xa quê.

Tốt nghiệp ngành tài chính - kinh doanh và sau một thời gian làm việc, ông Ẩn trở thành giám đốc điều hành cho một công ty nước ngoài tại TP.HCM. Công việc ổn định, mức lương cao, nhưng ông luôn trăn trở khi thấy bà con quê nhà phải loay hoay với "điệp khúc" nông được mùa mất giá.

Ông Trương Ngọc Ẩn cùng những sản phẩm từ hành tím, củ cải trắng Vĩnh Châu đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao ẢNH: DUY TÂN

"Bà con cực khổ trồng hành, củ cải nhưng đến vụ thu hoạch thì giá bán quá thấp, không có lãi. Có khi củ cải trắng chất đống ngoài đồng, bán chẳng ai mua. Tôi tự hỏi tại sao không thể làm gì đó để nâng giá trị nông sản quê hương", ông Ẩn chia sẻ.

Từ trăn trở đó, ông quyết định rời bỏ công việc ở TP.HCM, về quê khởi nghiệp với mong muốn vừa giữ nghề gia truyền, vừa mở lối đi mới cho nông sản địa phương.

Khởi đầu với mô hình vịt quay tứ vị, ông Ẩn nhanh chóng gây ấn tượng bằng sự sáng tạo với nhiều món ăn lạ miệng như: vịt da giòn, vịt âm dương, vịt bóng đêm… Nhưng đam mê lớn nhất của ông vẫn là tìm đầu ra bền vững cho nông sản.

Sản phẩm hành tím được đựng trong hộp, bao bì bắt mắt ẢNH: DUY TÂN

Năm 2022, ông Ẩn thành lập Công ty TNHH MTV TM - SX nông thủy sản Phúc Hào, đầu tư hơn 1 tỉ đồng trang bị hệ thống sấy hiện đại với công suất 1 tấn/ngày. Ông xác định chế biến là hướng đi then chốt để giúp nông sản có đầu ra ổn định, biến sản phẩm thô thành hàng hóa giá trị gia tăng. Cách làm này vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa tạo sự bền vững cho thị trường tiêu thụ. Từ đó, các sản phẩm đầu tiên ra đời như xá bấu mặn, xá bấu chua ngọt, xá bấu ngọt, hành tím sấy và nhanh chóng đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao.

"OCOP không chỉ là giấy chứng nhận, mà còn là niềm tin để tôi khẳng định với người tiêu dùng rằng nông sản Vĩnh Châu hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường lớn", ông Ẩn tâm sự.

Nâng tầm giá trị nông sản quê hương

Để sản phẩm có thể vươn xa, ông Ẩn chú trọng từ khâu nguyên liệu đến bao bì, mẫu mã. Xá bấu ngọt Phúc Hào chế biến từ củ cải trắng Vĩnh Châu được làm theo quy trình muối - sấy - ngào đường, kết hợp công nghệ sấy nhiệt thấp, giữ vị giòn tự nhiên và vị ngọt thanh dịu. Nhờ đó, sản phẩm nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Mỗi tháng, công ty bán vài tấn và đã có mặt trên kệ các siêu thị lớn.

Sản phẩm xá bấu lên kệ hàng trong siêu thị ẢNH: DUY TÂN

Không dừng lại ở sản xuất, ông Ẩn cùng bà con sáng lập HTX nông sản sạch Phong Phú với 13 thành viên chính thức, 25 thành viên liên kết. HTX không chỉ trồng hành tím, ớt, củ cải trắng, mà còn gắn kết nông dân lại với nhau, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào ổn định cho chế biến.

Song song đó, ông phát triển Phúc Mãn Lầu Café & Eco Farm. Đây là một nông trại trải nghiệm, nơi du khách có thể tận mắt tham quan quy trình trồng và chế biến nông sản, đồng thời tìm hiểu văn hóa đặc trưng của vùng đất Vĩnh Châu.

Từ một thanh niên rời quê lập nghiệp, ông Ẩn trở thành người khởi xướng đưa nông sản địa phương, đặc biệt là hành tím và củ cải trắng, bước ra thị trường hiện đại. Hành trình ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, cùng nhau làm giàu bền vững cho bà con nông dân. "Khởi nghiệp không chỉ là làm giàu cho bản thân, mà còn là giúp bà con có đầu ra ổn định, nông sản quê mình có chỗ đứng. Tôi tin, nếu nông dân vững vàng, quê hương cũng sẽ phát triển bền vững", ông Ẩn bộc bạch.