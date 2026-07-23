Bỏ phố về quê nuôi chồn hương, thu lãi hơn nửa tỉ đồng mỗi năm

Hành trình rẽ hướng táo bạo

Tại một trong những trang trại chồn hương của gia đình ở xã Phụng Hiệp, TP.Cần Thơ (trước đây thuộc H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), anh Hưng kể với chúng tôi về hành trình rẽ hướng đầy táo bạo.

Chồn hương nuôi khoảng 10 tháng tuổi sẽ bước vào giai đoạn sinh sản ẢNH: DUY TÂN

Khoảng năm 2021, khi còn điều hành công ty gia công hàng hóa tại TP.HCM, anh bắt đầu tìm hiểu và thử nghiệm nuôi chồn hương như một nghề tay trái. Ban đầu, anh đầu tư hơn 20 con chồn giống, nhưng do thiếu kinh nghiệm chăm sóc nên đàn chồn bị lây nhiễm bệnh, hao hụt liên tục. Có thời điểm, anh mua nhầm giống chồn rừng, nuôi suốt một năm vẫn không sinh sản. "Thời gian đầu thất bại liên tiếp khiến tôi cũng nản lòng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại khác, tôi nhận ra đây là hướng đi có tiềm năng", anh Hưng chia sẻ.

Trong lúc công việc gia công hàng hóa lợi nhuận bấp bênh thì những đàn chồn nuôi đầu tiên lại sinh trưởng tốt, bắt đầu sinh sản. Từ đó, anh Hưng quyết định đóng cửa công ty để tập trung cho chăn nuôi. Sau gần 5 năm phát triển, hiện anh là Giám đốc Hợp tác xã chồn hương Hưng Phát, sở hữu 5 trang trại quy mô khoảng 500 cặp chồn bố mẹ, chuyên cung cấp con giống. Cơ sở nuôi chồn hương của anh Hưng được Chi cục Kiểm lâm Hậu Giang (nay là Cần Thơ) cấp giấy phép.

Chồn hương đột biến có giá hơn 70 triệu đồng/con ẢNH: DUY TÂN

Theo anh Hưng, chồn hương nuôi khoảng 10 tháng sẽ bước vào giai đoạn sinh sản. Mỗi con có thể sinh 2 lứa/năm, mỗi lứa 3 - 4 con. Chồn con khoảng 2 tháng tuổi, đạt trọng lượng trên 1 kg là có thể xuất bán làm giống. "Chồn giống khoảng 2 tháng tuổi hiện có giá khoảng 10 triệu đồng/con. Riêng những con giống trưởng thành, nặng khoảng 6 kg, có khả năng sinh sản ngay thì giá 50 - 60 triệu đồng/con", anh Hưng cho biết.

Anh Hưng sở hữu 5 trang trại nuôi chồn hương với quy mô khoảng 500 cặp chồn bố mẹ ẢNH: DUY TÂN

Sản phẩm chủ lực của hợp tác xã là chồn giống, chồn thương phẩm chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ và cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn có nhu cầu. Điểm đặc biệt tại các trại nuôi chồn hương của anh Hưng là hệ thống chuồng được thiết kế trên cao, phía dưới tận dụng làm ao nuôi cá. Mỗi chuồng bố trí hộc gỗ kín đáo để chồn nghỉ ngơi. Mô hình này giúp không gian luôn khô ráo, thông thoáng, hạn chế dịch bệnh và tạo thuận lợi cho việc theo dõi sức khỏe vật nuôi.

Thu lãi cao từ chồn hương

Với 500 cặp chồn bố mẹ, mỗi năm hợp tác xã xuất bán khoảng 2.000 con giống, lợi nhuận từ 500 - 600 triệu đồng. Bên cạnh chồn hương thuần chủng, anh Hưng còn nghiên cứu và nhân giống thành công các dòng chồn đột biến có màu lông trắng hoặc vàng nhạt. Đây là những cá thể hiếm nên được nhiều khách hàng săn đón. Chồn đột biến mới sinh có giá khoảng 70 triệu đồng/con; chồn trưởng thành giá trên 100 triệu đồng/con nhưng nguồn cung vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với quy mô 500 cặp chồn bố mẹ, mỗi năm hợp tác xã của anh Hưng xuất bán khoảng 2.000 con giống ẢNH: DUY TÂN

Theo anh Hưng, ưu điểm lớn nhất của mô hình nuôi chồn hương là chi phí thấp. Thức ăn chủ yếu là chuối xiêm và cá, mỗi con chỉ tốn khoảng 1.000 đồng mỗi ngày. So với nhiều loại vật nuôi khác, chồn hương ít dịch bệnh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc và giúp người nuôi tiết kiệm đáng kể chi phí đầu vào.

Không chỉ làm kinh tế cho gia đình, nhiều năm qua anh Hưng còn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. "Tôi cung cấp con giống cho bà con nuôi. Khi chồn đạt trọng lượng và chất lượng theo yêu cầu, hợp tác xã sẽ mua lại để đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân", anh Hưng cho biết.

Ông Lê Hoàng Ba, Phó chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp, đánh giá mô hình nuôi chồn hương của anh Hưng là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế nông thôn tại địa phương. Nhiều năm qua, anh Hưng đã đồng hành cùng các chương trình mục tiêu quốc gia của xã thông qua việc hỗ trợ con giống và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Mô hình không chỉ giúp anh làm giàu chính đáng mà còn góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn.