Thời sự

22 con chồn hương bị bỏ trên chiếc vỏ lãi

Gia Bách
Gia Bách
08/01/2026 19:49 GMT+7

Trong lúc tuần tra, lực lượng Công an xã Quách Phẩm (Cà Mau) phát hiện 22 con chồn hương bị bỏ trên chiếc vỏ lãi.

Ngày 8.1, tin từ Công an xã Quách Phẩm cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ việc 22 con chồn hương bị bỏ trên một chiếc vỏ lãi. 

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên các tuyến sông, tổ công tác thuộc Công an xã Quách Phẩm phát hiện một người điều khiển vỏ lãi có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Khi thấy lực lượng chức năng, người này bỏ lại vỏ lãi cùng một túi lớn đựng 22 con chồn hương rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

22 con chồn hương bị bỏ trên chiếc vỏ lãi- Ảnh 1.

Công an xã Quách Phẩm bàn giao 22 con chồn hương cho Hạt Kiểm lâm Đầm Dơi chăm sóc theo quy định

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tổ tuần tra sau đó tiến hành lập biên bản, đồng thời bàn giao toàn bộ số chồn hương cho Hạt Kiểm lâm Đầm Dơi để chăm sóc theo quy định.

Công an xã Quách Phẩm đã thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp của số chồn hương nói trên. Người dân có liên quan có thể liên hệ qua số điện thoại 0958.114.411 hoặc trực tiếp đến trụ sở Công an xã Quách Phẩm, tại ấp Cái Keo, để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

chồn hương cà mau
