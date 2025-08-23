Bộ Quốc phòng cấp hơn 6.000 xe mô tô cho quân sự phường, xã

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), từ tháng 7.2025, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã khẩn trương triển khai mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên toàn quốc, mỗi đơn vị nhận 2 chiếc xe.

Việc triển khai mua sắm, bàn giao xe mô tô diễn ra trong thời gian ngắn, trong bối cảnh Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đang tập trung cao cho nhiệm vụ A80. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nói chung và Cục Xe máy - Vận tải nói riêng đã nỗ lực lớn hoàn thành tốt nhiệm vụ bộ giao. Đến nay, các phương tiện đã sẵn sàng bàn giao cho các đơn vị trên toàn quốc.

Đại diện Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 1 bàn giao xe mô tô cho đại diện các Ban chỉ huy quân sự cấp xã của tỉnh Cao Bằng, ngày 23.8.2025 ẢNH: QĐND

Sáng nay (23.8) tại Cao Bằng, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã tổ chức bàn giao xe mô tô 2 bánh cho các Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng.

Chủ trì lễ bàn giao, thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cho biết Quân khu 1 được biên chế hơn 600 xe Honda Wave Alpha, riêng tỉnh Cao Bằng tiếp nhận hơn 100 chiếc. Đây là loại xe được Bộ Quốc phòng lựa chọn trên cơ sở tính năng kỹ thuật phù hợp với đặc thù địa hình miền núi, bảo đảm độ tin cậy, bền bỉ, dễ khai thác sử dụng...

"Việc trang bị mô tô cho các Ban chỉ huy quân sự cấp xã là chủ trương đúng đắn, kịp thời, góp phần nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu nhấn mạnh.