Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Quốc phòng cấp hơn 6.000 xe mô tô cho quân sự phường, xã

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
23/08/2025 17:44 GMT+7

Mỗi Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên toàn quốc được Bộ Quốc phòng trang bị 2 chiếc mô tô 2 bánh. Tổng số xe được trang bị là hơn 6.000 chiếc.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), từ tháng 7.2025, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã khẩn trương triển khai mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên toàn quốc, mỗi đơn vị nhận 2 chiếc xe.

Việc triển khai mua sắm, bàn giao xe mô tô diễn ra trong thời gian ngắn, trong bối cảnh Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đang tập trung cao cho nhiệm vụ A80. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nói chung và Cục Xe máy - Vận tải nói riêng đã nỗ lực lớn hoàn thành tốt nhiệm vụ bộ giao. Đến nay, các phương tiện đã sẵn sàng bàn giao cho các đơn vị trên toàn quốc.

Bộ Quốc phòng trang bị hơn 6 . 000 Xe mô tô cho quân sự cấp xã trên toàn quốc - Ảnh 1.

Đại diện Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 1 bàn giao xe mô tô cho đại diện các Ban chỉ huy quân sự cấp xã của tỉnh Cao Bằng, ngày 23.8.2025

ẢNH: QĐND

Sáng nay (23.8) tại Cao Bằng, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã tổ chức bàn giao xe mô tô 2 bánh cho các Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng.

Chủ trì lễ bàn giao, thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cho biết Quân khu 1 được biên chế hơn 600 xe Honda Wave Alpha, riêng tỉnh Cao Bằng tiếp nhận hơn 100 chiếc. Đây là loại xe được Bộ Quốc phòng lựa chọn trên cơ sở tính năng kỹ thuật phù hợp với đặc thù địa hình miền núi, bảo đảm độ tin cậy, bền bỉ, dễ khai thác sử dụng...

"Việc trang bị mô tô cho các Ban chỉ huy quân sự cấp xã là chủ trương đúng đắn, kịp thời, góp phần nâng cao khả năng cơ động, xử lý tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu nhấn mạnh.

Tin liên quan

Lực lượng chức năng, người dân Huế chằng chống nhà cửa, ứng phó bão số 5

Lực lượng chức năng, người dân Huế chằng chống nhà cửa, ứng phó bão số 5

Trước dự đoán bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) đang diễn biến phức tạp, ngày 23.8, lực lượng chức năng TP.Huế cùng người dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền neo vào bờ, khẩn trương gặt lúa…

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Quốc phòng quân sự Ban chỉ huy quân sự Đại Tướng Phan Văn Giang Xe mô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận