Bộ Quốc phòng chỉ đạo rút ngắn thời gian chế tạo xe tăng T-1

Ngày 24.4, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra tiến độ nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1.

Đây là dòng xe tăng đầu tiên được Việt Nam nghiên cứu, chế tạo; là vũ khí có ý nghĩa chiến lược được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao Nhà máy Z125 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn quân triển khai nghiên cứu, chế tạo sản phẩm.

Thời gian qua, Nhà máy Z125 đã tổ chức, sắp xếp lại mặt bằng công nghệ phục vụ chế tạo xe tăng T-1, bảo đảm nhà xưởng chế tạo, tổng lắp riêng biệt và các nhà xưởng chế tạo các cụm chi tiết theo từng chuyên ngành.

Đến nay, mẫu xe tăng hạng nhẹ T-1 đã cơ bản hoàn thành và sẽ tiếp tục được tập trung hoàn thiện sản phẩm và nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển hỏa lực và các khí tài trên xe.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, nghe các cơ quan chức năng báo cáo, thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z125 tổ chức thử nghiệm, đánh giá, để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành trong tháng 5.2026.

Cạnh đó, khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu theo bộ chỉ tiêu tính năng đã được Tổng tham mưu trưởng, đại tướng Nguyễn Tân Cương phê duyệt trước ngày 31.8.2026 để thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm kịp thời đưa vào trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2026.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng lưu ý Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng.