Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng chỉ đạo rút ngắn thời gian chế tạo xe tăng T-1

Đình Huy
24/04/2026 20:03 GMT+7

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện chế tạo xe tăng T-1, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng.

Ngày 24.4, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra tiến độ nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra tiến độ chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1

ẢNH: BQP

Đây là dòng xe tăng đầu tiên được Việt Nam nghiên cứu, chế tạo; là vũ khí có ý nghĩa chiến lược được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao Nhà máy Z125 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn quân triển khai nghiên cứu, chế tạo sản phẩm.

Thời gian qua, Nhà máy Z125 đã tổ chức, sắp xếp lại mặt bằng công nghệ phục vụ chế tạo xe tăng T-1, bảo đảm nhà xưởng chế tạo, tổng lắp riêng biệt và các nhà xưởng chế tạo các cụm chi tiết theo từng chuyên ngành.

Đến nay, mẫu xe tăng hạng nhẹ T-1 đã cơ bản hoàn thành và sẽ tiếp tục được tập trung hoàn thiện sản phẩm và nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển hỏa lực và các khí tài trên xe.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam kiểm tra vũ khí, trang bị kĩ thuật của xe tăng T-1

ẢNH: QPVN

Sau khi trực tiếp kiểm tra, nghe các cơ quan chức năng báo cáo, thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Nhà máy Z125 tổ chức thử nghiệm, đánh giá, để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành trong tháng 5.2026.

Cạnh đó, khẩn trương triển khai các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu theo bộ chỉ tiêu tính năng đã được Tổng tham mưu trưởng, đại tướng Nguyễn Tân Cương phê duyệt trước ngày 31.8.2026 để thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm kịp thời đưa vào trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2026.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng lưu ý Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng.

Tin liên quan

Việt Nam sẽ chế tạo xe thiết giáp chở quân XTC-03, xe tăng bơi T-1

Việt Nam sẽ chế tạo xe thiết giáp chở quân XTC-03, xe tăng bơi T-1

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tập trung, rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm chế tạo xong xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03, xe tăng bơi T-1 để đưa vào sử dụng.

Khám phá thêm chủ đề

xe tăng T-1 Bộ Quốc phòng quân đội vũ khí Khí tài xe tăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận