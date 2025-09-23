Việt Nam sẽ chế tạo xe thiết giáp chở quân XTC-03, xe tăng bơi T-1

Ngày 23.9, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các đơn vị liên quan về phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: BQP

Báo cáo tại buổi làm việc, thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Z179/GAET là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và Nhà máy Z125 là đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo xe tăng bơi T-1.

Đến nay, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn thành thuyết minh Đề án khung của sản phẩm quốc gia xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-3, phiếu đề xuất các nhiệm vụ thuộc đề án và gửi Cục Khoa học quân sự triển khai các thủ tục tiếp theo.

Đối với sản phẩm xe tăng bơi T-1, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe tăng bơi T-1” và gửi Cục Khoa học quân sự.

Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giao Nhà máy Z179/GAET nghiên cứu, chế tạo 1 mẫu nguyên lý xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03; giao Nhà máy Z125 nghiên cứu, chế tạo 1 mẫu nguyên lý xe tăng bơi T-1, hoàn thành trước ngày 31.3.2026.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam ẢNH: BQP

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động trong tham mưu, đề xuất phương án nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1.

Thứ trưởng Phạm Hoài Nam đánh giá, xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 và xe tăng bơi T-1 được xác định là vũ khí có ý nghĩa chiến lược. Vì vậy, yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan cần rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, sớm có sản phẩm đưa vào sử dụng.