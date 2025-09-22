Tại buổi họp báo chiều 22.9, đại tá Đậu Trọng Quang, Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12 là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tá Đậu Trọng Quang phát biểu ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12 xác định 5 điểm nổi bật, gồm: xây dựng quân đội từ từng bước hiện đại lên hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến trên không, trên biển, tác chiến điện tử và hình thành đơn vị tác chiến mới để bảo đảm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.

Phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm trở thành nguồn lực nội sinh để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là yếu tố truyền thống quý báu của quân đội; nghiên cứu xây dựng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng tinh, gọn, mạnh hướng đến nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, hình thành các tổ hợp công nghiệp quốc phòng và làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng chiến sĩ số, quân nhân số, xây dựng một số học viện, trường sĩ quan thành những trung tâm khoa học đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút trọng dụng nhân tài vào phục vụ trong quân đội, xây dựng, đào tạo cán bộ không chỉ phục vụ trong quân đội mà cả hệ thống chính trị.

Cũng tại họp báo, đại diện Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Tuyên huấn, xác nhận thời gian vừa qua, trên mạng xã hội có xuất hiện một số nội dung, trong đó có một số nội dung liên quan đến chống phá, xuyên tạc đến Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội.

"Thời gian gần đây, có thông tin dự đoán đồng chí này sẽ làm bộ trưởng, đồng chí kia làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị... Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là những thông tin tối mật, sẽ không có những thông tin như dự đoán đó", vị đại diện nói.

Sau khi xuất hiện các thông tin xuyên tạc, chống phá, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, đề xuất các biện pháp, trong đó đã có thực hiện những "điện" của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị về sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12.