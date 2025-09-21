'Mắt thần' V-Elint 18 Việt Nam sản xuất: 'Bắt' máy bay tàng hình, trinh sát hàng trăm km

Trong những quốc gia đầu tư vào khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình, Việt Nam đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phát triển hệ thống phát hiện các phương tiện bay có diện tích phản xạ siêu nhỏ.

Hệ thống trinh sát điện tử siêu cao tần thông minh V-Elint 18 trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước ẢNH: ĐÌNH HUY

Một trong số đó là hệ thống trinh sát điện tử siêu cao tần thông minh V-Elint 18 đang thuộc biên chế của Cục Tác chiến điện tử (Bộ Quốc phòng). Hệ thống này được công bố tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc" (xã Đông Anh, Hà Nội) mới đây.

Theo lời giới thiệu của cán bộ tại khu trưng bày, V-Elint 18 là hệ thống có dải thu siêu rộng, có khả năng phân tích, phát hiện, định vị, nhận dạng các loại mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền mà không bị đối phương phát hiện, do sử dụng hệ thống là dạng radar thụ động.

V-Elint 18 có cự ly định vị lên đến hàng trăm km, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình do chỉ thu tín hiệu của mục tiêu phát ra.

Thành phần của hệ thống trinh sát điện tử siêu cao tần thông minh V-Elint 18 gồm 5 trạm xử lý, trạm trung tâm và trạm thu biên.

Khu vực đặt ăng ten và radar của hệ thống ẢNH: ĐÌNH HUY

Hệ thống này có thể xử lý tín hiệu xung radar sơ cấp, tín hiệu hỏi đáp trên máy bay, tàu thuyền, tín hiệu dẫn đường và nhiều loại tín hiệu khác, có thể trinh sát ở phạm vi hàng trăm km, phạm vi quan sát 360 độ.

Về mục tiêu giám sát, hệ thống có thể giám sát đồng thời 500 mục tiêu hiển thị, độ nhạy máy thu có thể lên đến âm 85 dB, cơ sở dữ liệu lên đến trên 10.000 mục tiêu.

Theo vị cán bộ, điểm đặc biệt nhất của hệ thống V-Elint là được thiết kế ăng ten nhỏ gọn, có thể thu siêu rộng; hệ thống trinh sát này thu thông tin thụ động nên đối phương rất khó phát hiện ra khu vực đặt radar.

Từ trái qua phải là trạm trung tâm, trạm xử lý và trạm thu biên ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài ra, hệ thống có khoảng cách thu rất xa và phát hiện được máy bay tàng hình.

Vị cán bộ giải thích, sở dĩ V-Elint 18 khiến đối phương khó phát hiện ra là do cự ly trinh sát xa, vị trí đặt sẽ không đặt ra tiền phương mà đặt sâu ở trong, ăng ten của hệ thống cũng ít có phản xạ, khiến hệ thống trinh sát của đối phương khó phát hiện.

V-Elint 18 là một trong những thành phần nòng cốt của Cục Tác chiến điện tử.

Hệ thống radar chủ động bao gồm máy phát tín hiệu và ăng ten thu lại chính tín hiệu đó phản xạ từ các mục tiêu. Trong khi đó, radar thụ động chỉ có ăng ten thu tín hiệu và tận dụng các nguồn phát tín hiệu có sẵn trong môi trường từ các máy phát truyền hình, đài phát thanh, mạng điện thoại di động, mạng nội bộ và thậm chí là vệ tinh...



