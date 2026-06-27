Theo đó, 7 thủ tục hành chính được công bố gồm: đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; đăng ký miễn nghĩa vụ quân sự thời chiến.

Bộ Quốc phòng công bố 7 trường hợp công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự online ẢNH: TUẤN MINH

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Trình tự thực hiện 7 thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự online thế nào?

Theo hướng dẫn tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Quốc phòng, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu gồm 3 bước. Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân.

Sau khi nhận được lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, công dân có trách nhiệm đến ban chỉ huy quân sự xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm đối chiếu bản gốc, thẻ CCCD hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký.

Trong khi đó, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung gồm 2 bước: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự, công dân phải trực tiếp đến ban chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.

Trong thời hạn 1 ngày, ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; sửa đổi, bổ sung những thông tin thay đổi của công dân vào sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ, sổ đăng ký quân nhân dự bị, phiếu quân nhân dự bị.

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập gồm 2 bước: công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trực tiếp đến ban chỉ huy quân sự cấp xã làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi và cấp giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị cho công dân, phiếu quân nhân dự bị; đưa ra khỏi sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc sổ đăng ký quân nhân dự bị.

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập gồm 2 bước: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới, công dân có trách nhiệm đến ban chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến.

Trong thời hạn 1 ngày, ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến; vào sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập phiếu quân nhân dự bị.

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng gồm 2 bước: công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên phải đến ban chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

Trong thời hạn 1 ngày, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; bổ sung các thông tin vào sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về).

Thủ tục đăng ký miễn nghĩa vụ quân sự thời chiến gồm 2 bước: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự nhận được quyết định bổ nhiệm hoặc được biên chế vào chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, thì cơ quan, tổ chức nơi công dân công tác cử đại diện mang quyết định bổ nhiệm hoặc giấy xác nhận chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đến ban chỉ huy quân sự cấp xã để làm thủ tục đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Công dân đã được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự nếu không còn giữ chức vụ hoặc chức danh thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến thì cơ quan, tổ chức nơi công dân công tác cử đại diện đến ban chỉ huy quân sự cấp xã để đăng ký nghĩa vụ quân sự lại.

Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm đăng ký miễn nghĩa vụ quân sự thời chiến hoặc đăng ký nghĩa vụ quân sự lại.

Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị gồm 3 bước: trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 khoản 2 điều 18 luật nghĩa vụ quân sự vào tháng 4 hằng năm.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công dân thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 điều 18 luật nghĩa vụ quân sự về địa phương cư trú có trách nhiệm đến ban chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị vào các ngày trong năm.

Trong thời hạn 1 ngày, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm lập phiếu quân nhân dự bị, vào sổ đăng ký quân nhân dự bị và chuyển giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị cho công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.