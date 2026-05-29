Bộ Quốc phòng công bố tiêu chí chọn nhân tài là chỉ huy tình báo quốc phòng

Theo đó, thông tư quy định, đối tượng trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực tình báo quốc phòng là chỉ huy, quản lý phải đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn gồm: kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; dám chịu đựng và vượt qua mọi cám dỗ, gian khổ, hiểm nguy; tuyệt đối chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động tình báo.

Lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục II tham gia lễ diễu binh A80 ẢNH: ĐÌNH HUY

Cạnh đó, có tư duy hệ thống và tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan lĩnh vực tình báo; tham mưu các chủ trương, đường lối đối ngoại, hợp tác quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội, các chủ trương, định hướng phát triển tình báo quốc phòng, đạt hiệu quả cao;

Có kiến thức sâu, rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, đối ngoại, pháp luật, khoa học và công nghệ; đặc biệt xuất sắc về nghiệp vụ tình báo quốc phòng; có tư duy đổi mới, phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý khoa học, chuyên nghiệp, sáng tạo;

Đặc biệt, phải có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, đột phá, hiệu quả cao, tạo nên sự tiến bộ, phát triển của tình báo quốc phòng.

Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn được trọng dụng nhân tài cần đáp ứng các tiêu chí gồm: kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; dám chịu đựng và vượt qua mọi cám dỗ, gian khổ, hiểm nguy; triệt để chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động tình báo;

Đặc biệt tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ tình báo; am hiểu sâu sắc kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học và công nghệ; nhạy bén, sắc sảo trong nhận định đánh giá, dự báo tình hình; có khả năng phát hiện những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và yêu cầu cao của hoạt động tình báo.

Cạnh đó, phải có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, sáng tạo; tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp có tính chất đột phá đạt hiệu quả cao về hoạt động tình báo; có uy tín, tầm ảnh hưởng trong phạm vi đơn vị và ngành tình báo quốc phòng Việt Nam.

Thông tư quy định, trường hợp thu hút, trọng dụng thuộc lĩnh vực tình báo quốc phòng hoặc một số trường hợp đặc biệt khác thì Tổng cục trưởng Tổng cục II, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định việc thành lập hay không thành lập Hội đồng thẩm định; việc lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền đối với đối tượng trọng dụng.