Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội có thể được phong thượng úy

Trong đó, điểm nổi bật nhất chính là những đãi ngộ đột phá về lương, quân hàm, phụ cấp. Không những vậy, các đối tượng được thu hút, trọng dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam còn được mở rộng môi trường làm việc, có cơ hội thăng tiến và chế độ cho hậu phương...

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội sẽ được phong thượng úy ẢNH: HOAN NINH

Cụ thể, với đối tượng thu hút vào biên chế trong quân đội sẽ được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và tạo điều kiện, cơ hội để cống hiến, phát triển; được ưu tiên xem xét quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Sau tuyển dụng từ 2 năm, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp nổi bật thì được xem xét bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn, tổ chức, biên chế và yêu cầu nhiệm vụ.

Về chính sách xếp lương, phong, thăng quân hàm, nâng lương, với những đối tượng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không là cán bộ, công chức, viên chức được xem xét phong quân hàm sĩ quan thượng úy nếu là sinh viên tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc; xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp đại úy nếu có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I; được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp thiếu tá nếu có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II.

Trường hợp các đối tượng trên là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được xem xét xếp lương và phong quân hàm sĩ quan trên cơ sở trình độ đào tạo, thành tích, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo đảm cao hơn ít nhất hai bậc so với đối tượng có cùng trình độ đào tạo, mức lương hiện hưởng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không được áp dụng chính sách thu hút.

Sau khi vào biên chế trong quân đội, các đối tượng được xem xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn hoặc vượt câp, vượt bậc theo quy định.

Đối tượng được trọng dụng nhân tài sẽ được xem xét bổ nhiệm vượt chức

Với đối tượng diện trọng dụng nhân tài sẽ được ưu tiên xem xét quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ, vị trí công tác phù hợp với trình độ, năng lực.

Các đối tượng này cũng sẽ được xem xét bổ nhiệm chức vụ chỉ huy, quản lý khi chưa đủ một số điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; được xem xét bổ nhiệm vượt chức và tạo nguồn phát triển lên chức vụ cao; được ưu tiên luân chuyển để đáp ứng các tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm.

Trường hợp nếu đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được xem xét kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ hơn so với quy định hiện hành; trường hợp đặc biệt được xem xét tiếp tục đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và được bảo lưu các chế độ, chính sách hiện hưởng trong thời gian kéo dài...

Về chính sách phong quân hàm, xếp bậc lương, các đối tượng được trọng dụng được xem xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan, xếp bậc lương cao hơn ít nhất một bậc so với các đối tượng tương ứng không được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, bảo đảm phù hợp với chức vụ, chức danh, vị trí đảm nhiệm và kết quả, thành tích của tập thể, cá nhân.

Được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn; sĩ quan được xem xét thăng quân hàm vượt bậc; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng được xem xét nâng vượt tối thiểu một bậc lương.

Ngoài các chính sách về đãi ngộ, cả hai nhóm đối tượng đều được tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực hỗ trợ. Trường hợp thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung nhưng không hoàn thành hoặc hoàn thành một phần mục tiêu đề ra và gây thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan sẽ được miễn trừ trách nhiệm.

Cạnh đó, người thuộc diện thu hút, trọng dụng nhân tài còn được ưu tiên tuyển dụng vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp vào quân đội nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng; được ưu tiên cử con đi đào tạo ở nước ngoài nếu đang là sinh viên đại học và đáp ứng tiêu chuẩn; người thân trong gia đình cũng được ưu tiên đăng ký khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuận lợi cùng nhiều chính sách khác.