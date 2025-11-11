Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đầu tư 2 dự án chế tạo vũ khí công nghệ cao

Đình Huy
11/11/2025 21:50 GMT+7

2 dự án do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) công bố được kỳ vọng sẽ giúp quân đội làm chủ thiết kế, công nghệ lõi và rút ngắn thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, từng bước nâng tầm năng lực công nghiệp quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, ngày 11.11, thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị báo cáo 2 dự án đầu tư của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về “Tăng cường năng lực phòng thí nghiệm thử nghiệm vũ khí” tại Viện Vũ khí và “Đầu tư cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm tính toán mô phỏng công nghệ thiết kế, chế tạo vũ khí tích hợp công nghệ cao” tại Viện Công nghệ.

Bộ Quốc phòng đầu tư 2 dự án chế tạo vũ khí công nghệ cao - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

ẢNH: BQP

2 dự án nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Đại diện Tổng cục Công nghiệp quốc phòng khẳng định, với mục tiêu tăng cường năng lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược, sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, việc đầu tư cho 2 dự án là cần thiết, sẽ mang lại nhiều lợi ích quan trọng.

Cạnh đó, 2 dự án sẽ giúp quân đội làm chủ thiết kế vũ khí thông thường và các loại vũ khí công nghệ cao, vũ khí có ý nghĩa chiến lược; làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi; cung cấp công cụ mô phỏng, tính toán, thiết kế hiện đại, giúp giảm thời gian, công sức và chi phí cho quá trình thiết kế, chế thử, thử nghiệm; tạo ra “hạt nhân” cho vũ khí hiện đại; góp phần nâng cao tiềm lực công nghiệp quốc phòng.

Sau khi đầu tư, Viện Vũ khí và Viện Công nghệ sẽ trở thành các cơ sở quan trọng để triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược; đồng thời bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quân đội.

Sau khi nghe báo cáo, thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Viện Vũ khí và Viện Công nghệ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp; xác định mục tiêu, yêu cầu để xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án, đảm bảo tính khả thi cao, đúng chức năng, nhiệm vụ, không trùng lặp, dàn trải.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, thiết bị phải hiện đại, đồng bộ, chuyên dụng và có khả năng tự động hóa cao; có khả năng tương thích, kết hợp với các trang thiết bị hiện có của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí; phải có tính dự phòng và tính mở để dễ dàng nâng cấp, mở rộng khi có nhu cầu; bảo đảm tốt việc chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì và dịch vụ kỹ thuật.

