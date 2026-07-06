Bộ Quốc phòng điều chỉnh Ban chỉ huy phòng thủ khu vực thành Trung đoàn bộ binh

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển Bộ Quốc phòng kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang về nội dung, quy định rõ tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Ảnh minh họa chiến sĩ mới thực hiện nghi thức nhận vũ khí tại Trung đoàn Gia Định ẢNH: THUÝ LIỄU

Cử tri kiến nghị: "Đề nghị Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn và quy định rõ về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực".

Trả lời cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết, sau 1 năm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm từ cấp Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố, quân khu, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng.

Toàn quân thống nhất cao về chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; các tổ chức quân sự địa phương đã điều chỉnh từng bước ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Theo Bộ Quốc phòng, thực hiện kết luận số 234-KL/TW ngày 10.1.2026 của Bộ Chính trị về đề án tổ chức biên chế Ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu (gọi chung là Ban chỉ huy quân sự cấp xã) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 66.12/2026/NQ-CP ngày 26.1.2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế Ban chỉ huy quân sự cấp xã là lực lượng thường trực.

Đồng thời, đã điều chỉnh cơ bản chức năng, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương thuộc Ban chỉ huy phòng thủ khu vực về Ban chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế Ban chỉ huy phòng thủ khu vực thành Trung đoàn bộ binh và Trung đoàn bộ binh khung thường trực, trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương. Do đó, Bộ Quốc phòng không triển khai hướng dẫn về tổ chức biên chế và ban hành chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Trước đó, ngày 13.5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy T.Ư. Hội nghị đã thảo luận làm rõ thực trạng về hoạt động của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Trong đó, đánh giá những kết quả đạt được từ khi vào hoạt động chính thức đến khi thực hiện đưa lực lượng chính quy về biên chế tại Ban chỉ huy quân sự xã, phường.

Một số ý kiến tại hội nghị phân tích, nêu lên những khó khăn, hạn chế trong xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ; các khó khăn của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử trí các tình huống về an ninh phi truyền thống, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương…