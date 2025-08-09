Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng giải thích lý do dùng chỉ số BMI 18-29.9 khám nghĩa vụ quân sự

Đình Huy
Đình Huy
09/08/2025 15:06 GMT+7

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển Bộ Quốc phòng ý kiến cử tri với nội dung kiến nghị điều chỉnh chỉ số BMI trong khám nghĩa vụ quân sự.

Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị, tại mục 1, phụ lục 1 Thông tư số 105 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn thể lực. Trong đó công dân chỉ đạt tiêu chuẩn nhập ngũ khi có chỉ số BMI (Body Mass Index) từ 18.5 - 29.9. Điều này dẫn đến nhiều công dân có sức khỏe tốt nhưng không đủ BMI theo quy định nên không được nhập ngũ vào các đơn vị.

Bộ Quốc phòng giải thích lý do dùng chỉ số BMI 18-29.9 khám nghĩa vụ quân sự- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng giải thích lý do dùng chỉ số BMI 18-29.9 khám nghĩa vụ quân sự

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét nghiên cứu, sửa đổi để đảm bảo thuận lợi cho việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự đối với công dân hiện nay.

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Quốc phòng, cho biết, chỉ số BMI là chỉ số thể trọng hay chỉ số khối lượng cơ thể được dùng phổ biến hiện nay do cách tính đơn giản, dễ dàng phát hiện người gầy ốm, suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Chỉ số BMI càng cao thì lượng mỡ trong cơ thể càng nhiều; ngược lại, chỉ số BMI thấp thì cơ thể gày ốm.

Áp dụng chỉ số BMI trong đánh giá, phân loại sức khỏe đảm bảo khoa học, khách quan hơn khi sử dụng các chỉ số chiều cao, cân nặng riêng biệt và được nhiều nước trên thế giới sử dụng trong tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Theo Bộ Quốc phòng, trước thời điểm tháng 7.2025, tiêu chuẩn sức khỏe gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo 2 thông tư của Bộ Quốc phòng: Thông tư số 105 và Thông tư số 148.

Trong đó, Thông tư số 105 quy định tiêu chuẩn sức khỏe chung và quy định cách cho điểm thể lực, bệnh tật, phân loại sức khỏe đối với các trường hợp công dân vào quân đội (tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển dụng); Thông tư số 148 bổ sung quy định tiêu chuẩn riêng về sức khỏe đối với công dân gọi nhập ngũ.

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 105 đối với công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ cơ bản thuận lợi, các đơn vị nhận thấy thể lực (chiều cao, cân nặng, BMI) chiến sĩ mới đồng đều hơn các năm trước.

Tuy nhiên, một vài địa phương có ý kiến đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu xem xét đạt tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với các trường hợp công dân cao, gầy, khỏe mạnh.

Do vậy, ngày 9.3.2025, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo Cục Quân y chủ trì phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn sức khỏe về chỉ số BMI trong gọi công dân nhập ngũ.

Cục Quân y khảo sát toàn quân và nhận được 102 ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, gồm: 19 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, 62 Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, 21 bệnh viện quân đội. Kết quả khảo sát chung, các cơ quan, đơn vị đề xuất điều chỉnh chỉ số BMI trong gọi công dân nhập ngũ: 16,0 - 29,9 là 1,96% (2/102); 16,5 - 29,9 là 3,92% (4/102); 17,0-29,9 là 38,23% (39/102); 17,5 - 29,9 là 55,88% (57/102); 18 - 29,9 là 64,70% (66/102).

Bộ Quốc phòng không gọi nhập ngũ người cận thị trên 1,5 diop

Ngày 3.7.2025, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 68 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trong đó đã sửa đổi chỉ số BMI đạt tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong khoảng từ 18.0 - 29.9.

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng kiểm tra luyện tập diễu binh trên biển

Bộ Quốc phòng kiểm tra luyện tập diễu binh trên biển

Tại buổi kiểm tra diễu binh trên biển, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối.

Bộ Quốc phòng phản hồi kiến nghị mở rộng đối tượng tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự

Quy định mới về nhiệm vụ của 4 bộ tại luật Nghĩa vụ quân sự

Khám phá thêm chủ đề

Nghĩa vụ quân sự Bộ Quốc phòng Nhập ngũ Cử tri
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận