Bộ Quốc phòng khánh thành tượng đài chuyên gia, chiến sĩ 5 nước

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2025), 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các nước anh em và bạn bè quốc tế, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia.

Trên cơ sở đó, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chủ trương, chỉ đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng công trình Khu biểu tượng, với 5 cụm tượng tri ân những đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam của các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào, Campuchia.

Sau hơn 5 tháng thi công, toàn bộ công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật, truyền tải trọn vẹn thông điệp của tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.

Từ trái qua phải là các tượng đài tri ân chiến sĩ, chuyên gia các nước Cuba, Liên Xô, Lào ẢNH: ĐÌNH HUY

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, khu biểu tượng không chỉ là một công trình văn hóa, lịch sử, mà còn là thông điệp rõ ràng, nhất quán của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế: Việt Nam luôn trân trọng quá khứ, thủy chung, nghĩa tình, và kiên định con đường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ông tin tưởng, từ nơi đây, tinh thần đoàn kết quốc tế sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng, hun đúc trách nhiệm và khát vọng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, bạn bè quốc tế.

Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế được xây dựng trên diện tích đất 3.600 m2 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam gồm: 1 biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước, chất liệu bằng đồng do Việt Nam sáng tác; tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba; bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh nguyên khối; xung quanh công trình là không gian cây xanh, thảm cỏ.