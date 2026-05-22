Bộ Quốc phòng ký kết hợp tác về biển với Nga

Đình Huy
22/05/2026 20:27 GMT+7

Ngày 22.5, theo giờ địa phương, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 trong lĩnh vực biển.

Phát biểu tại phiên họp, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Nga. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả với Hội đồng Biển Nga trong lĩnh vực biển.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Nga

Trong khi đó, bày tỏ vui mừng cùng đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì phiên họp, đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev nhấn mạnh, đóng góp và tầm quan trọng của hợp tác biển trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, phù hợp với định hướng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev đánh giá hợp tác song phương trong lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển.

Tại phiên họp, đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev thống nhất đánh giá, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển đã được hai bên tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Nga, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như: triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã được ký kết; tăng cường hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước; đào tạo; nghiên cứu khoa học; hợp tác vận tải biển...

Cũng tại phiên họp, hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Nga giai đoạn 2026 - 2030.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Nga

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, sáng 22.5 (theo giờ địa phương) tại trụ sở Hội đồng An ninh Nga ở thủ đô Moscow, đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu

Tại cuộc hội kiến, đại tướng Phan Văn Giang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng - dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao các kết quả tích cực đã đạt được trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga thời gian qua, nổi bật là: hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước; đào tạo; hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; tích cực ủng hộ, tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức...

Trong khi đó, đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu khẳng định Nga ưu tiên phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. 

Trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, gồm: tăng cường trao đổi kinh nghiệm; thúc đẩy hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thông qua thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo...

Ngày 21.5 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga ở thủ đô Moscow, ông Andrey Removich Belousov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đã chủ trì lễ đón đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển.

Việt Nam - Nga Đại Tướng Phan Văn Giang Bộ Quốc phòng nga đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu Chủ tịch Hội đồng Biển Nga đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev
