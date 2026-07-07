Bộ Quốc phòng nói rõ về xăm hình, tật khúc xạ trong tuyển nghĩa vụ quân sự

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và thống nhất quy định liên quan đến công tác tuyển chọn và xử lý vi phạm nghĩa vụ quân sự nhằm phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay.

Trong đó cần quy định cụ thể, rõ ràng về tiêu chuẩn tuyển quân đối với công dân có hình xăm và mắc tật khúc xạ nhẹ (dưới 3 diop), bảo đảm thống nhất trong áp dụng, hạn chế khó khăn, lúng túng cho địa phương trong công tác khám tuyển và bảo đảm nguồn tuyển quân.

Thanh niên Hà Nội tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có hình xăm, chữ xăm và mắc tật khúc xạ đã được quy định cụ thể.

Đối với công dân có hình xăm, chữ xăm được quy định tại khoản 9 điều 5 Thông tư liên tịch số 50 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Thông tư số 97 ngày 29.8.2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định không tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội các trường hợp: "trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên".

Bộ Quốc phòng cho rằng, quy định về công dân có hình xăm, chữ xăm đã đầy đủ, chặt chẽ để tuyển chọn công dân.

Tuy nhiên, qua công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại một số địa phương những năm gần đây cho thấy, nhiều công dân trong độ tuổi nhập ngũ có hình xăm, chữ xăm, đa phần là hình xăm, chữ xăm diện tích nhỏ, ở vị trí lộ diện; các trường hợp có hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích lớn trên cơ thể (từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên) chiếm số lượng không nhiều, không ảnh hưởng lớn đến nguồn tuyển chọn công dân nhập ngũ của các địa phương.

Tuy nhiên, trong thực tế có một số công dân đã lợi dụng quy định này để cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển hoặc sau khi sơ tuyển biết mình đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để khắc phục tình trạng này, hằng năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổng kết, rút kinh nghiệm và có hướng dẫn cụ thể trong xét tuyển, góp phần hạn chế hành vi công dân lợi dụng hình xăm, chữ xăm trên cơ thể để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Không gọi nhập ngũ công dân cận thị lớn hơn 1,5 diop

Đối với công dân mắc tật khúc xạ, theo thông tư số 68 ngày 3.7.2025, không gọi nhập ngũ những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop, viễn thị các mức độ. Riêng một số cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp có tiêu chuẩn tuyển chọn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Cạnh đó, quy trình khám, phân loại sức khỏe về mắt trong tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với công dân bị mắc các tật khúc xạ cũng đã được quy định cụ thể, thống nhất bởi Thông tư số 105 ngày 6.12.2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 106 ngày 30.9.2025 và hướng dẫn của cơ quan chức năng chuyên môn của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng khẳng định, tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự nói chung và tiêu chuẩn sức khỏe khi tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nói riêng đã được quy định đầy đủ, thống nhất, cùng với quy trình khám, phân loại chặt chẽ làm cơ sở để các địa phương khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm được thuận lợi, bảo đảm tuyển chọn được những công dân có đủ sức khỏe vào phục vụ trong quân đội.

Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, kịp thời phát hiện, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan, bảo đảm công dân nhập ngũ có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.