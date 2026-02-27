Bộ Quốc phòng phân cấp, giám sát hoạt động bay của UAV thế nào?

Những đơn vị nào được cấp phép bay cho UAV?

Theo đó, Bộ Quốc phòng phân cấp giải quyết thủ tục hành chính cấp phép bay đối với UAV và phương tiện bay khác cho Cục Tác chiến, Bộ Tư lệnh các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Các loại Flycam, UAV hay drone ngày càng phổ biến ở Việt Nam ẢNH: TN

Trong đó, Cục Tác chiến cấp phép bay đối với hoạt động bay trong vùng trời, vùng thông báo bay của Việt Nam.

Bộ Tư lệnh quân khu cấp phép bay đối với hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 120 m so với địa hình thuộc địa bàn của quân khu; hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 50 m so với địa hình trong phạm vi từ 2 tỉnh, thành phố trở lên thuộc địa bàn của quân khu (không bao gồm khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay).

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cấp phép bay đối với hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 120 m so với địa hình, trong phạm vi địa giới hành chính TP.Hà Nội (không bao gồm khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, Bộ Tư lệnh TP.HCM (viết gọn là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh) cấp phép bay đối với hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 50 m so với địa hình, trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh (không bao gồm khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay).

Thông tư cũng nêu rõ khi thực hiện thủ tục hành chính cấp phép bay cần phối hợp với các cơ quan đơn vị gồm: Công an tỉnh (thành phố) nơi có hoạt động bay được cấp phép; Cục Hàng không Việt Nam đối với hoạt động bay được cấp phép có ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hàng không dân dụng hoặc Trung tâm quản lý luồng không lưu thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (trong trường hợp được Cục Hàng không Việt Nam ủy quyền).

Các đơn vị giám sát, quản lý hoạt động bay của UAV

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng cũng phân cấp giám sát, quản lý khu vực bay cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh chỉ đạo chủ trì quản lý, giám sát, dự báo, thông báo và hiệp đồng đối với hoạt động bay có độ cao dưới 120 m so với địa hình; phối hợp giám sát, quản lý hoạt động bay có độ cao lớn hơn 120 m so với địa hình trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo chủ trì quản lý, giám sát, dự báo, thông báo và hiệp đồng đối với hoạt động bay có độ cao dưới 200 m so với địa hình; phối hợp giám sát, quản lý hoạt động bay có độ cao lớn hơn 200 m so với địa hình trên địa bàn TP.Hà Nội.

Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo chủ trì quản lý, giám sát, dự báo, thông báo và hiệp đồng đối với hoạt động bay có độ cao bay từ 120 m đến dưới 200 m so với địa hình; hoạt động bay trong phạm vi từ 2 tỉnh (thành phố) trở lên trong địa bàn quân khu; phối hợp giám sát, quản lý hoạt động bay có độ cao lớn hơn 200 m so với địa hình trên địa bàn quân khu.

Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì quản lý, giám sát, dự báo, thông báo và hiệp đồng bay trên cơ sở phối hợp thống nhất với các đơn vị, cơ quan liên quan đến quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay trong khu vực, cơ sở điều hành bay hàng không dân dụng liên quan đối với hoạt động bay có độ cao bay bằng hoặc lớn hơn 200 m so với địa hình và trong khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay; phối hợp giám sát, quản lý hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 200 m so với địa hình trong khu vực nhiệm vụ.

Hoạt động bay trong vùng trời trên các đảo, quần đảo, nhà giàn thuộc chủ quyền của Việt Nam không nằm trong khu vực lân cận sân bay, đường hàng không có hoạt động bay quân sự, hàng không dân dụng do Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì, phối hợp với Quân chủng Hải quân và các đơn vị có liên quan trong khu vực quản lý, giám sát, dự báo, thông báo và hiệp đồng bay.

Trường hợp thiết lập vùng trời, cấp phép bay cho thử nghiệm và khai thác, sử dụng phương tiện bay hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau, nhiều độ cao khác nhau do Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong khu vực có hoạt động bay quản lý, giám sát, dự báo, thông báo và hiệp đồng bay.

Hoạt động bay trong vùng trời khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay do đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay và đơn vị liên quan được chỉ định trong phép bay quản lý, giám sát, dự báo, thông báo bay và hiệp đồng.