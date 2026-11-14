Bộ Quốc phòng thông tin về việc 6 quân nhân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

Ngày 14.11, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, khoảng 8 giờ 25 ngày 12.11.2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (thuộc xã Biên Sơn, Bắc Ninh) đã xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Cụ thể, kíp xe thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đã gặp sự cố, dẫn đến bị chìm, khiến 6 chiến sĩ đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 13.11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2226 cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 6 liệt sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ, gồm:

Hạ sĩ Phạm Văn Tâm, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 (quê xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa).

Hạ sĩ Nguyễn Tiến Đức, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 (quê P.Nghĩa Đô, Hà Nội).

Trung sĩ Mai Thanh Phương, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 (quê xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa).

Trung sĩ Nguyễn An Ninh, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 (quê Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình).

Hạ sĩ Lâm Duy Khánh, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 (quê xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình).

Trung sĩ Hoàng Long Nhật, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 (quê xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang xúc tiến thủ tục trình xét khen thưởng cho các liệt sĩ.