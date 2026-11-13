Quảng Ngãi an táng 5 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại xã Đặng Thùy Trâm

Ngày 13.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi), chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã Đặng Thùy Trâm.

Ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ ẢNH: N.Đ

Buổi lễ có sự tham dự của ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi; bà Y Thị Bích Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang, địa phương và đông đảo cán bộ, nhân dân.

Người dân thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ẢNH: N.Đ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã Đặng Thùy Trâm đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Sau đó, các hài cốt được bàn giao cho xã Ba Tơ để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức trang trọng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông U Huấn (bên phải) và ông Nguyễn Cao Phúc (bên trái) trang trọng đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH: N.Đ

Tại buổi lễ, ông Đinh Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Ba Tơ, đọc điếu văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Điếu văn nhấn mạnh, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ mãi được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhớ, trân trọng. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hài cốt liệt sĩ được các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành kính đưa về nơi an nghỉ ẢNH: N.Đ

Sau lễ truy điệu, ông U Huấn cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương và các lực lượng vũ trang đã trang trọng đưa 5 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ.

Lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ẢNH: N.Đ

Đồng thời, hoạt động tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của các cấp, ngành trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chào tiễn biệt các liệt sĩ trước khi đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH: N.Đ

Trước đó, theo thông tin từ các nhân chứng lịch sử, có những liệt sĩ được chôn cất tại khu vực tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi). Nơi đây từng là địa điểm hoạt động của Bệnh xá Đức Phổ trong chiến tranh hy sinh trong giai đoạn 1972 - 1974.

Trên cơ sở đó, địa phương xác định 3 vị trí trọng điểm cần tập trung tìm kiếm, gồm Hố Sâu, Hố Ngang và Đồng Lớn, đều thuộc khu vực các Bệnh xá Đức Phổ trước đây.