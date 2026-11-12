An táng hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng, xúc động với những di vật được tìm thấy

Ngày 12.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An (xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng), 8 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn đã được tổ chức truy điệu và an táng trang nghiêm.

Lễ truy điệu 8 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn ẢNH: QUANG CƯỜNG

Tham dự buổi lễ có ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố; đại tá Đinh Văn Hưng, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Phó trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố, cùng lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Trước đó, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Sơn phối hợp với các ban, ngành và các thôn tổ chức gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa để xác minh thông tin.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn (bên trái) cùng các đại biểu kính cẩn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An ANH: QUANG CƯỜNG

Từ ngày 26.10 đến 4.11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã Quế Sơn tổ chức tìm kiếm, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long. 3 hài cốt còn lại được quy tập từ những phần mộ được người dân địa phương gìn giữ, chăm nom trong nhiều năm.

Đáng chú ý, tại hầm trú ẩn Bà Hội, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gắn với các liệt sĩ, gồm võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai khắc chữ "NT" khiến lực lượng tìm kiếm và người dân địa phương vô cùng xúc động.

Trong đợt quy tập này, các lực lượng đã thu thập 4 mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin, từng bước làm rõ danh tính các liệt sĩ, sớm thông báo đến thân nhân.