Ngày mai, TP.HCM bắt đầu lấy mẫu ADN của gần 7.000 thân nhân liệt sĩ

Theo Công an TP.HCM, từ ngày mai (12.11), thành phố bắt đầu đợt 2 năm 2026 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị tổ chức thực hiện, dự kiến thu nhận mẫu của 6.927 thân nhân.



Lễ triển khai diễn ra lúc 8 giờ ngày 12.11 tại hội trường UBND phường Phú Nhuận, số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Lấy mẫu tại 3 điểm và tại nhà

Đợt thu nhận mẫu kéo dài đến ngày 17.11, với 3 điểm lấy mẫu ADN trên địa bàn TP.HCM.

Điểm thứ nhất đặt tại hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một. Điểm thứ hai tại hội trường UBND phường Bà Rịa, đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa. Điểm thứ ba tại hội trường UBND phường Phú Nhuận, số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận.

Ngoài các điểm cố định, thành phố tổ chức 3 tổ lưu động đến nhà lấy mẫu ADN cho những trường hợp gặp khó khăn, không thể đi lại để đến trực tiếp điểm thu mẫu.

Theo Công an TP.HCM, việc thu nhận mẫu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin. Các mẫu sinh phẩm được thu nhận nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin được lấy mẫu sinh phẩm ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ sinh học ẢNH: THU HẰNG

Ưu tiên thân nhân theo dòng họ ngoại

Trong đợt này, việc lấy mẫu tập trung vào thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân tham gia lấy mẫu.

Thứ tự ưu tiên gồm: mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột cùng mẹ đẻ với mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ; con ruột của liệt sĩ nữ.

Công an TP.HCM đề nghị thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các gia đình có thể liên hệ trực tiếp công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn chi tiết.

Đợt thu nhận mẫu được triển khai theo Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24.7.2026 của UBND TP.HCM về rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Hoạt động này hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" và kế hoạch cao điểm của Bộ Công an. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, hướng đến tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.