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    Thời sự

    Từ tin người dân cung cấp, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ ở Hội An Đông

    Huy Đạt
    Huy Đạt

    Từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ, trong đó 9 mộ còn lưu giữ nhiều di vật.

    Ngày 5.10, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An Đông tìm kiếm, khai quật, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi.

    Từ thông tin người dân cung cấp, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ ở Hội An Đông- Ảnh 1.

    14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp

    ẢNH: CTV

    Thông tin về vị trí chôn cất được người dân địa phương cung cấp. Theo người dân, trước đây, trong quá trình xây dựng nhà ở, một số hài cốt đã được phát hiện, cất bốc và cải táng tại hai khu vực thuộc nghĩa trang nhân dân.

    Từ nguồn tin này, lực lượng quy tập phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

    Từ thông tin người dân cung cấp, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ ở Hội An Đông- Ảnh 3.

    Lực lượng quy tập thận trọng khai quật hài cốt liệt sĩ tại phường Hội An Đông

    ẢNH: CTV

    Dù thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương tìm kiếm, thận trọng khai quật, thu gom và bảo quản hài cốt, di vật. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 9 mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng; mẫu xương, răng còn tương đối đầy đủ.

    Hiện các hài cốt và di vật được bảo quản, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Tại hiện trường, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể phường Hội An Đông đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

    Từ thông tin người dân cung cấp, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ ở Hội An Đông- Ảnh 4.

    Hiện các hài cốt và di vật được bảo quản, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định

    ẢNH: CTV

    Việc quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của nguồn tin do nhân dân cung cấp và sự phối hợp giữa lực lượng quy tập với địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh.

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