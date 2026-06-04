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Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng thúc đẩy nghiên cứu, chế tạo thiết bị hàng không quân sự

Đình Huy
Đình Huy
04/06/2026 15:21 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, nghiên cứu, chế tạo thiết bị hàng không quân sự là hướng đi có ý nghĩa chiến lược, góp phần tự chủ về công nghệ, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng.

Ngày 4.6, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hàng không quân sự.

Bộ Quốc phòng thúc đẩy nghiên cứu, chế tạo thiết bị hàng không quân sự - Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì buổi làm việc

ẢNH: BQP

Theo Bộ Quốc phòng, báo cáo tại buổi làm việc, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, thời gian qua, tổng cục đã phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hàng không quân sự.

Theo đó, mục tiêu nhằm từng bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, tiến tới tự chủ về công nghệ, phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng. Qua đó, nâng cao năng lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tạo nền tảng phát triển các hệ thống hàng không quân sự trong nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, vừa phục vụ trực tiếp yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần thúc đẩy năng lực tự chủ về công nghệ trong lĩnh vực hàng không quân sự. Đồng thời, các đại biểu trao đổi một số nội dung về công nghệ, khả năng đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện có, cũng như khả năng nâng cấp, phát triển mở rộng sau này.

Phát biểu tại buổi làm việc, thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hàng không quân sự là hướng đi có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng.

Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, đơn vị trong toàn quân và các doanh nghiệp quốc phòng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cần chủ động phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ mới.

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