Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng triển khai 6 dự án hạ tầng chiến lược ở Cà Mau, Thổ Chu

Đình Huy
Đình Huy
10/12/2025 19:54 GMT+7

Ngày 10.12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị họp phiên thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng công trình hạ tầng chiến lược. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Quốc phòng, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược, Chính phủ đã giao bộ triển khai thực hiện 6 dự án (4 dự án tại Cà Mau, 2 dự án tại đảo Thổ Chu) theo quy định của luật Xây dựng đối với các công trình xây dựng để bảo đảm nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh.

- Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị

ẢNH: MẠNH HÙNG

4 dự án tại Cà Mau gồm: dự án tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước có tổng chiều dài khoảng 42 km, điểm đầu tại cuối tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm cuối giao với tuyến đường Cái Nước - Cái Đôi Vàm; thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc cấp 100 cùng hệ thống công trình thoát nước, công trình phòng hộ, an toàn.

Dự án tuyến cao tốc Cái Nước - Đất Mũi có tổng chiều dài hơn 50 km, điểm đầu tại cuối tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh và điểm đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai; thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc cấp 100 cùng hệ thống công trình phụ trợ đồng bộ.

Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai có tổng chiều dài hơn 18 km, thiết kế theo phương án cầu vượt biển có bố trí nhịp thông thuyền, chiều rộng 16,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, chiếu sáng đồng bộ.

Dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai gồm các hạng mục: xây dựng bến tàu, hệ thống đê chắn sóng, kè bảo vệ, kè bờ và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Bộ Quốc phòng cho biết, các dự án tại Cà Mau dự kiến thực hiện từ năm 2025 - 2028; 2 dự án tại đảo Thổ Chu dự kiến thực hiện từ năm 2025 - 2027. Đến nay, các dự án đang được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ. Quân chủng Hải quân và Ban Quản lý dự án 166 đã lựa chọn các nhà thầu, tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) đang tổ chức thẩm định và báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt trong năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án và đề xuất nhiều giải pháp, phương án tháo gỡ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược là nhiệm vụ Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho quân đội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai bảo đảm đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện cần rà soát kỹ, khảo sát đầy đủ, tính toán và đánh giá đúng tình hình; triển khai các bước theo đúng quy trình, thủ tục.

Cùng với đó, các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động tính toán, liên hệ nguồn cung cấp vật liệu phục vụ thi công. Đặc biệt, việc khai thác vật liệu trên các tuyến đảo cần có phương án hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, tài nguyên và môi trường địa phương.

Tin liên quan

Đại tướng Phan Văn Giang: Xây dựng đặc khu Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang: Xây dựng đặc khu Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược

Tại hội nghị làm việc về các dự án, công trình trọng điểm diễn ra chiều nay, đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng tiếp tục củng cố thế trận phòng thủ biển, đảo; xây dựng đặc khu Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Quốc phòng cà mau Thổ Chu hạ tầng chiến lược
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận