Bộ Quốc phòng triển khai 6 dự án hạ tầng chiến lược ở Cà Mau, Thổ Chu

Theo Bộ Quốc phòng, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược, Chính phủ đã giao bộ triển khai thực hiện 6 dự án (4 dự án tại Cà Mau, 2 dự án tại đảo Thổ Chu) theo quy định của luật Xây dựng đối với các công trình xây dựng để bảo đảm nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu tại hội nghị ẢNH: MẠNH HÙNG

4 dự án tại Cà Mau gồm: dự án tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước có tổng chiều dài khoảng 42 km, điểm đầu tại cuối tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm cuối giao với tuyến đường Cái Nước - Cái Đôi Vàm; thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc cấp 100 cùng hệ thống công trình thoát nước, công trình phòng hộ, an toàn.

Dự án tuyến cao tốc Cái Nước - Đất Mũi có tổng chiều dài hơn 50 km, điểm đầu tại cuối tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh và điểm đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai; thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc cấp 100 cùng hệ thống công trình phụ trợ đồng bộ.

Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai có tổng chiều dài hơn 18 km, thiết kế theo phương án cầu vượt biển có bố trí nhịp thông thuyền, chiều rộng 16,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, chiếu sáng đồng bộ.

Dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai gồm các hạng mục: xây dựng bến tàu, hệ thống đê chắn sóng, kè bảo vệ, kè bờ và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Bộ Quốc phòng cho biết, các dự án tại Cà Mau dự kiến thực hiện từ năm 2025 - 2028; 2 dự án tại đảo Thổ Chu dự kiến thực hiện từ năm 2025 - 2027. Đến nay, các dự án đang được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ. Quân chủng Hải quân và Ban Quản lý dự án 166 đã lựa chọn các nhà thầu, tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) đang tổ chức thẩm định và báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt trong năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án và đề xuất nhiều giải pháp, phương án tháo gỡ trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng chiến lược là nhiệm vụ Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho quân đội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai bảo đảm đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện cần rà soát kỹ, khảo sát đầy đủ, tính toán và đánh giá đúng tình hình; triển khai các bước theo đúng quy trình, thủ tục.

Cùng với đó, các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động tính toán, liên hệ nguồn cung cấp vật liệu phục vụ thi công. Đặc biệt, việc khai thác vật liệu trên các tuyến đảo cần có phương án hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, tài nguyên và môi trường địa phương.