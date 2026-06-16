Bộ Quốc phòng xem xét bổ nhiệm lại 14 lãnh đạo Cơ quan điều tra hình sự

Theo Bộ Quốc phòng, tại phiên họp, Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng đã nghe Cơ quan thường trực hội đồng báo cáo kết quả rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp trong quân đội và danh sách cán bộ dự thi điều tra viên các cấp năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì phiên họp ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Theo báo cáo, đối với Cơ quan điều tra hình sự có 14 người được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự các cấp; 5 người được đề nghị bổ nhiệm lại, đổi giấy chứng nhận điều tra viên; 7 người được đề nghị bổ nhiệm cán bộ điều tra.

Đối với Cơ quan an ninh điều tra, có 1 người được đề nghị bổ nhiệm phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra cấp quân khu và tương đương; 2 người được đề nghị bổ nhiệm lại điều tra viên; 5 người được đề nghị bổ nhiệm cán bộ điều tra.

Về công tác thi tuyển điều tra viên các cấp năm 2026, toàn quân có 128 người được đề nghị tham gia dự thi, gồm 15 người dự thi nâng ngạch điều tra viên cao cấp; 55 người dự thi tuyển và nâng ngạch điều tra viên trung cấp; 58 người dự thi vào ngạch điều tra viên sơ cấp. Qua thẩm định, các trường hợp đều bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, văn bản trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đợt 1 năm 2026 theo quy định.

Đồng thời, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển điều tra viên các cấp trong quân đội năm 2026; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai các bước chuẩn bị, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.