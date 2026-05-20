Bộ Quốc phòng xét duyệt ứng viên vượt trội về chế tạo vũ khí chiến lược

Đình Huy
20/05/2026 17:35 GMT+7

Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tiến hành xét duyệt chức danh tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Ngày 20.5, Hội đồng xét duyệt chức danh Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thông qua kết quả xét duyệt chức danh tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành lĩnh vực công nghiệp quốc phòng năm 2026.

Bộ Quốc phòng xét duyệt ứng viên vượt trội về chế tạo vũ khí chiến lược - Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị

Các ứng viên được đánh giá có năng lực vượt trội trong nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền; tích cực trong nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ tạo ra những sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao…

Phát biểu tại Hội nghị, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, việc xây dựng đội ngũ tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành lĩnh vực công nghiệp quốc phòng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là “chìa khóa” để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ quốc phòng.

Tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành cần đáp ứng các yêu cầu gì?

Trước đó, hồi tháng 3.2026, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, có khoảng 24/49 đơn vị gửi công văn đăng ký. Các hồ sơ đăng ký xét duyệt thuộc 3 nhóm chức danh: tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Chức danh tổng công trình sư có 2 trường hợp đăng ký; chức danh nhà khoa học đầu ngành có 5 trường hợp; chức danh chuyên gia có 145 trường hợp.

Theo Quyết định số 12/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ứng viên để trở thành tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia phải vượt qua các tiêu chí cực kỳ khắt khe về trình độ, kinh nghiệm và năng lực thực tiễn.

Trong đó, để trở thành công trình sư, ứng viên phải có trình độ từ thạc sĩ trở lên và sở hữu ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên tục trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật. Về năng lực lãnh đạo, họ phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khả năng chỉ đạo, quản lý các dự án ở cả quy mô vĩ mô lẫn vi mô.

Đặc biệt, trong 10 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký chức danh, cá nhân phải chủ trì ít nhất 2 nhiệm vụ cấp quốc gia (hoặc 3 nhiệm vụ cấp bộ) và trực tiếp quản lý tối thiểu 1 dự án phát triển vũ khí đã được đưa vào trang bị, chứng minh được hiệu quả. 

Ngoài ra, ứng viên cần là tác giả của ít nhất 2 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

Còn để trở thành nhà khoa học đầu ngành, ứng viên bắt buộc phải có học vị tiến sĩ, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên tục trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật.

Về năng lực lãnh đạo, họ phải là người đứng đầu chuyên môn tại các đơn vị nghiên cứu nòng cốt, có khả năng quy tụ đội ngũ chuyên gia và đã hướng dẫn thành công ít nhất 2 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ.

Trong 10 năm liên tục tính đến khi đăng ký, nhà khoa học cần đạt những kết quả thực tiễn quan trọng: chủ trì ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia hoặc 3 nhiệm vụ cấp bộ mà sản phẩm đã được đưa vào trang bị hoặc ứng dụng thực tế.

Cạnh đó, yêu cầu về công bố khoa học bao gồm ít nhất 5 bài báo trên các tạp chí uy tín và chủ biên 2 chương trình đào tạo hoặc biên soạn 1 sách tham khảo chuyên ngành.

