Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bỏ quy định chọn sách giáo khoa, giảm thủ tục chuyển trường

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
12/12/2025 17:40 GMT+7

Bộ GD-ĐT dự kiến lược bỏ quy định lựa chọn sách giáo khoa; quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh được thực hiện trên Cổng dịch vụ công.

Bộ GD-ĐT ban hành dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học. Theo đó, thay đổi chức năng quản lý giáo dục của UBND huyện và phòng GD-ĐT bằng trách nhiệm của UBND cấp xã và phòng Văn hóa - Xã hội để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Bỏ quy định chọn sách giáo khoa, giảm thủ tục chuyển trường - Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quy định lựa chọn sách giáo khoa

ẢNH T.MAI

Dự thảo thông tư quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đồng thời lược bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS để thực hiện nhiệm vụ giáo dục bắt buộc đối với cấp THCS; lược bỏ quy định lựa chọn sách giáo khoa; lược bỏ quy định về hội đồng trường đối với trường công lập...

Theo Bộ GD-ĐT, những quy định, lược bỏ này nhằm đảm bảo, thống nhất với những quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó, bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS; quy định một bộ sách giáo khoa thống nhất thay vì nhiều bộ sách như trước đây.

Dự thảo thông tư quy định cụ thể việc quản lý hồ sơ trong nhà trường được số hóa. Hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tử do sở GD-ĐT quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, để giảm thiểu thủ tục hành chính cho phụ huynh và học sinh, dự thảo thông tư quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh được thực hiện trên Cổng dịch vụ công.

Trong trường hợp không thực hiện được việc việc nộp đơn và khai báo thông tin chuyển trường, xin học, xin học lại trên Cổng dịch vụ công, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường, xin học, xin học lại cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp trực tuyến hoặc nộp qua đường bưu điện.

Dự thảo thông tư cũng đưa ra các quy định về ứng xử, phòng ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong nhà trường, nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn.

Tin liên quan

Bộ trưởng GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa

Bộ trưởng GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa

Ngày 10.12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) và Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT.

Không còn phòng Giáo dục - Đào tạo, thủ tục chuyển trường THCS, THPT ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

sách giáo khoa chọn sách giáo khoa thủ tục chuyển trường Điều lệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận