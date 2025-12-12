Bỏ quy định chọn sách giáo khoa, giảm thủ tục chuyển trường

Bộ GD-ĐT ban hành dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học. Theo đó, thay đổi chức năng quản lý giáo dục của UBND huyện và phòng GD-ĐT bằng trách nhiệm của UBND cấp xã và phòng Văn hóa - Xã hội để phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT dự kiến bỏ quy định lựa chọn sách giáo khoa ẢNH T.MAI

Dự thảo thông tư quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đồng thời lược bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp THCS để thực hiện nhiệm vụ giáo dục bắt buộc đối với cấp THCS; lược bỏ quy định lựa chọn sách giáo khoa; lược bỏ quy định về hội đồng trường đối với trường công lập...

Theo Bộ GD-ĐT, những quy định, lược bỏ này nhằm đảm bảo, thống nhất với những quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó, bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS; quy định một bộ sách giáo khoa thống nhất thay vì nhiều bộ sách như trước đây.

Dự thảo thông tư quy định cụ thể việc quản lý hồ sơ trong nhà trường được số hóa. Hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tử do sở GD-ĐT quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, để giảm thiểu thủ tục hành chính cho phụ huynh và học sinh, dự thảo thông tư quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh được thực hiện trên Cổng dịch vụ công.

Trong trường hợp không thực hiện được việc việc nộp đơn và khai báo thông tin chuyển trường, xin học, xin học lại trên Cổng dịch vụ công, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường, xin học, xin học lại cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp trực tuyến hoặc nộp qua đường bưu điện.

Dự thảo thông tư cũng đưa ra các quy định về ứng xử, phòng ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong nhà trường, nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn.