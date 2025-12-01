Bổ sung nội hàm 'gắn kết chiến lược' trong quan hệ Việt Nam - Lào

Tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh sự có mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam trong dịp Lào tổ chức ngày lễ trọng đại là niềm vinh dự đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, làm cho lễ kỷ niệm càng có ý nghĩa sâu sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế đã mang đến cho Lào những kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước. Những thành quả quan trọng của 40 năm đổi mới cho thấy đường lối phát triển hết sức đúng đắn của Việt Nam và cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ giúp đỡ chí tình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, cùng với hiệu quả hoạt động của nhiều cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch cấp cao, đặc biệt là kết quả cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng năm 2025 và cuộc gặp lần thứ 3 giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu. Phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tổ chức tốt các sự kiện quan trọng hai nước, trước mắt là Đại hội Đảng mỗi nước, qua đó tiếp tục khẳng định tầm cao mới của quan hệ chính trị Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai dân tộc.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược". Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả, kết quả đạt được trong hợp tác trên các lĩnh vực này thể hiện rất tích cực; xây dựng tuyến biên giới hai nước ổn định, bền vững.

Hướng tới 10 tỉ USD kim ngạch thương mại

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp; gắn kết an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH: TTXVN

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch hai nước, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm phấn đấu nâng kim ngạch lên 5 tỉ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỉ USD trong thời gian tới, gắn với tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh việc thực hiện các hiệp định hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế; phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả và mở rộng các dự án đầu tư tại Lào, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của Lào; thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn viện trợ, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả và chất lượng.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá trong hợp tác trong nhiều lĩnh vực; tiếp tục nâng cao chất lượng về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giữa các địa phương, coi đây là trụ cột chiến lược góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, củng cố nền tảng đoàn kết bền vững lâu dài giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động sâu sắc, diễn biến nhanh chóng và phức tạp, có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với sự ổn định và phát triển của hai nước, hai bên duy trì hiệu quả thông tin về tình hình quốc tế, quan tâm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực ASEAN; bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực và thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực trụ cột gồm quốc phòng, an ninh, y tế, tư pháp, giáo dục - đào tạo, tài chính - ngân hàng, hạ tầng chiến lược…; tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới.