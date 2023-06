Bổ sung thêm đối tượng được tham gia BHXH bắt buộc

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến dự thảo luật BHXH (sửa đổi), Bộ LĐ-TB-XH đã tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương; kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp Quốc hội, chỉnh sửa, bổ sung một số quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố N.N

Theo đó, tại dự thảo luật BHXH (sửa đổi) trước đây, cơ quan soạn thảo đề xuất mở rộng đối tượng chủ hộ kinh doanh (có đăng ký kinh doanh), người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương và người lao động làm việc không trọn thời gian (người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt) tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ của BHXH bắt buộc.

Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, kiến nghị của cử tri, tại dự thảo luật BHXH (sửa đổi) trình Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ LĐ-TB-XH bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tương tự như đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Thống kê cả nước khoảng 300.000 người thuộc nhóm này đang làm việc. Trong khi luật hiện hành mới quy định đóng BHXH bắt buộc với người chuyên trách cấp xã.

Cơ quan soạn thảo lý giải do chế độ, chính sách thụ hưởng của hai nhóm giống nhau và đều do Chính phủ quy định nên cần thiết đưa nhóm ở thôn, tổ dân phố vào diện bắt buộc. Đề xuất cũng phù hợp với Nghị quyết 28 của T.Ư, phấn đấu đến năm 2030 đưa 60% lực lượng lao động trong độ tuổi vào hệ thống an sinh.

"Việc bổ sung các đối tượng trên đảm bảo phù hợp với những quy định mới của bộ luật Lao động, gia tăng quyền lợi khi các nhóm đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc; thể hiện định hướng từng bước mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện", Bộ LĐ-TB-XH nêu rõ.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, năm 2022, số người tham gia BHXH là 17,49 triệu người (tăng 34,02% so với năm 2016), chiếm 33,89% lực lượng lao động. Trong đó số, người tham gia BHXH bắt buộc là 16,03 triệu người (tăng 24,74% so với năm 2016), số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,46 triệu người (tăng 619% so với năm 2016).

Tuy nhiên, qua tổng kết thi hành cho thấy, pháp luật BHXH bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng nhưng chưa được luật hóa để tham gia BHXH bắt buộc như chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt...