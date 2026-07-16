Bộ sưu tầm game Xbox biến mất sau khi tài khoản Microsoft bị khóa

Theo Techspot, một người dùng Xbox cho biết đã mất quyền truy cập toàn bộ tài khoản Microsoft gắn bó suốt khoảng 25 năm sau khi tài khoản bị xâm nhập. Theo chia sẻ, sự cố không chỉ khiến anh mất thư viện game kỹ thuật số trị giá hàng nghìn euro mà còn không thể truy cập dữ liệu lưu trên OneDrive, bao gồm cả ảnh gia đình và nhiều tệp cá nhân quan trọng.

Người dùng này cho biết Microsoft đã xác nhận tài khoản là của anh và cũng thừa nhận tài khoản từng bị chiếm quyền. Tuy nhiên, thay vì khôi phục quyền truy cập, Microsoft kết luận tài khoản không thể phục hồi do thông tin bảo mật đã bị thay đổi sau vụ tấn công. Kết quả là tài khoản bị khóa vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc toàn bộ bản quyền game kỹ thuật số và dữ liệu gắn với tài khoản cũng không còn truy cập được.

Gần 80.000 lượt tương tác, 4 triệu lượt xem từ bài đăng trên mạng xã hội X về việc Microsoft khóa tài khoản của 1 người dùng lâu năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MẠNG XÃ HỘI X

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều người đặt câu hỏi về mức độ phụ thuộc của người dùng vào tài khoản duy nhất để quản lý game, dữ liệu đám mây và các dịch vụ số. Không ít ý kiến cho rằng trường hợp này cho thấy rủi ro khi thư viện nội dung kỹ thuật số hoàn toàn gắn với tài khoản, thay vì một bản sao vật lý mà người dùng có thể tự lưu giữ.

Đây cũng không phải lần đầu Microsoft đối mặt với tranh cãi liên quan đến việc khóa tài khoản sau khi bị hack. Trước đó, một người dùng Xbox tại Brazil đã khởi kiện sau khi mất quyền truy cập thư viện game vì tài khoản bị chiếm quyền. Tòa án sau đó yêu cầu Microsoft khôi phục tài khoản, trả lại toàn bộ nội dung đã mua và bồi thường thiệt hại cho người dùng. Vụ kiện được nhiều chuyên gia xem là một dấu mốc trong cuộc tranh luận về quyền của người dùng đối với tài sản số.

Theo tài liệu hỗ trợ của Microsoft, người dùng vẫn có thể mở lại tài khoản đã tự đóng trong thời gian gia hạn nếu đáp ứng điều kiện xác minh. Tuy nhiên, với các trường hợp tài khoản bị xâm nhập hoặc bị xác định không thể khôi phục, người dùng phải làm việc với bộ phận hỗ trợ để xử lý theo từng trường hợp cụ thể.