Nintendo có thể hưởng lợi khi PlayStation và Xbox dần rời bỏ game vật lý

Việc Sony lên kế hoạch ngừng phát hành game PlayStation dạng đĩa từ tháng 1.2028 đang tạo ra một dấu mốc lớn với thị trường console. Từ thời điểm này, các trò chơi mới của PlayStation sẽ được bán qua PlayStation Store hoặc dưới dạng kỹ thuật số tại nhà bán lẻ, thay vì phát hành trên đĩa vật lý như trước.

Thay đổi này không ảnh hưởng đến các game đã ra mắt hoặc những sản phẩm được lên kế hoạch phát hành trước tháng 1.2028. Người chơi vẫn có thể sử dụng đĩa game hiện có, nhưng với các tựa game mới sau mốc thời gian trên, trải nghiệm mua đĩa truyền thống gần như sẽ không còn trên PlayStation.

Sony cho rằng xu hướng người dùng chuyển sang mua game kỹ thuật số là lý do chính dẫn đến quyết định này. Mô hình digital giúp hãng giảm chi phí sản xuất, vận chuyển và lưu kho, đồng thời giúp nhà phát hành tránh rủi ro thiếu hàng vật lý trong ngày ra mắt. Với người chơi, game kỹ thuật số cũng có lợi thế về tốc độ tiếp cận, khi họ có thể tải trực tiếp về máy mà không cần chờ giao đĩa hoặc đến cửa hàng.

Thị trường game vật lý ngày càng thu hẹp

PlayStation không phải là nền tảng duy nhất đi theo hướng này. Xbox trong nhiều năm qua cũng thể hiện rõ chiến lược giảm phụ thuộc vào đĩa game, từ các mẫu máy không ổ đĩa đến việc đẩy mạnh Game Pass, cửa hàng trực tuyến và hệ sinh thái tài khoản. Nếu thế hệ Xbox tiếp theo tiếp tục ưu tiên mô hình digital, thị trường console truyền thống sẽ chỉ còn rất ít không gian cho game vật lý.

Game dạng đĩa từng chiếm vị trí trung tâm tại các cửa hàng, nhưng xu hướng mua game trực tuyến đang khiến mô hình này thu hẹp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EBAY

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng chung của ngành game, nhưng cũng làm mất đi một phần trải nghiệm quen thuộc với nhiều người chơi. Đĩa game không chỉ là phương tiện cài đặt, mà còn gắn với thói quen sưu tầm, cho mượn, trao đổi hoặc bán lại sau khi chơi xong. Với game kỹ thuật số, các quyền linh hoạt này bị thu hẹp đáng kể.

Khi mua game digital, người chơi phụ thuộc nhiều hơn vào tài khoản, cửa hàng trực tuyến và chính sách của nền tảng. Họ không thể bán lại game để thu hồi chi phí, cũng khó chuyển quyền sở hữu cho người khác theo cách đơn giản như đĩa vật lý. Đây là lý do một bộ phận người dùng vẫn xem bản vật lý là lựa chọn có giá trị, ngay cả khi thị trường đang nghiêng mạnh về kỹ thuật số.

Nintendo trở thành lựa chọn còn lại

Trong bối cảnh đó, Nintendo có thể hưởng lợi vì vẫn duy trì hiện diện đáng kể ở mảng game vật lý. Với Switch 2, hãng tiếp tục phát hành trò chơi dạng hộp, bao gồm cả các thẻ game truyền thống và Thẻ kích hoạt (Game-Key Card). Điều này giúp sản phẩm Nintendo vẫn xuất hiện trên kệ bán lẻ, giữ được kết nối với nhóm người chơi thích sưu tầm hoặc muốn có lựa chọn mua bán lại.

Lợi thế của Nintendo không nhất thiết đến từ việc hãng mở rộng mạnh mảng vật lý, mà đến từ việc các đối thủ đang tự rút lui. Nếu PlayStation ngừng phát hành đĩa mới từ năm 2028 và Xbox cũng đi xa hơn với mô hình không ổ đĩa, Nintendo sẽ trở thành cái tên nổi bật nhất còn phục vụ thị trường này ở mảng console.

Nintendo vẫn phổ biến các tựa game dưới dạng thẻ nhớ vật lý, giúp người chơi dễ sưu tầm, trao đổi và mua bán trên thị trường thứ cấp ẢNH: NINTENDO

Tuy nhiên, lợi thế này không hoàn toàn tuyệt đối. Thẻ kích hoạt trên Switch 2 đang gây tranh luận vì không chứa đầy đủ dữ liệu trò chơi như thẻ game truyền thống. Thiết bị này này chủ yếu đóng vai trò xác thực, còn người chơi vẫn phải tải dữ liệu về máy và cần giữ thẻ trong máy để chơi. Cách làm này giúp nhà phát hành giảm chi phí, nhưng khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị sở hữu thực sự của bản vật lý.

Dù vậy, Thẻ kích hoạt vẫn có điểm khác với game digital thuần túy. Thẻ không bị khóa vào một tài khoản hoặc một máy Switch 2 cụ thể, nên vẫn có thể bán lại hoặc chuyển cho người khác. Đây là yếu tố quan trọng với thị trường game cũ, nơi người chơi có thể mua, trao đổi và tiếp tục sử dụng sản phẩm sau khi chủ sở hữu ban đầu không còn nhu cầu.

Về dài hạn, sự dịch chuyển sang kỹ thuật số có thể khiến game vật lý không còn là chuẩn mực của ngành console. Nhưng chính trong giai đoạn thu hẹp đó, Nintendo lại có cơ hội củng cố vị trí riêng. Khi PlayStation và Xbox ưu tiên tính tiện lợi, chi phí và khả năng kiểm soát của game số, Nintendo vẫn giữ được một phần trải nghiệm mua game truyền thống mà nhiều người chơi chưa muốn từ bỏ.

Điều này không đồng nghĩa game vật lý sẽ phục hồi mạnh. Ngược lại, thị trường này có thể tiếp tục nhỏ lại trong những năm tới. Nhưng nếu xét riêng trong phần còn lại của game vật lý, Nintendo đang có lợi thế rõ ràng khi không cần chạy theo PlayStation hay Xbox, mà chỉ cần tiếp tục duy trì hướng đi hiện tại để trở thành lựa chọn đáng chú ý nhất.