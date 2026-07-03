Sony ngừng phát hành game PlayStation dạng đĩa từ năm 2028

Theo TechSpot, Sony sẽ chấm dứt việc sản xuất game PlayStation dạng đĩa vật lý kể từ tháng 1.2028. Từ thời điểm này, các game mới sẽ được bán thông qua PlayStation Store hoặc tại nhà bán lẻ dưới dạng kỹ thuật số.

Quyết định này không ảnh hưởng đến những trò chơi đã phát hành trước đó hoặc các game đã được lên kế hoạch ra mắt trước tháng 1.2028. Điều đó có nghĩa người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các đĩa game hiện có, trong khi thay đổi chủ yếu áp dụng với các tựa game mới sau mốc thời gian nói trên.

Đĩa game PlayStation từng là lựa chọn quen thuộc của nhiều người chơi, trước khi Sony chuyển dần sang phân phối game kỹ thuật số ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Sony cho biết sự thay đổi xuất phát từ xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên nội dung kỹ thuật số. Nhu cầu mua game digital được cho là đã vượt xa đĩa vật lý, khiến hãng muốn điều chỉnh cách phân phối phù hợp hơn với thói quen tiếp cận và chơi game của cộng đồng PlayStation.

Với Sony, mô hình digital giúp giảm chi phí sản xuất, vận chuyển và lưu kho đĩa game. Các nhà phát hành cũng không phải lo tình trạng thiếu hàng vật lý trong ngày ra mắt, trong khi người chơi có thể tải game trực tiếp mà không cần chờ đĩa được giao hoặc ra cửa hàng.

Tuy nhiên, việc chấm dứt đĩa game PlayStation cũng làm mất đi một phần trải nghiệm quen thuộc với nhiều người chơi. Đĩa vật lý không chỉ là phương tiện cài đặt game, mà còn gắn với thói quen sưu tầm, cho mượn, trao đổi hoặc bán lại sau khi chơi xong.

Game digital không mang lại các quyền linh hoạt đó. Khi mua bản kỹ thuật số, người chơi phụ thuộc nhiều hơn vào tài khoản, cửa hàng trực tuyến và chính sách nền tảng. Họ cũng không thể bán lại game để thu hồi một phần chi phí như với đĩa cũ.

Động thái của Sony cho thấy kỷ nguyên game vật lý trên PlayStation đang đi đến hồi kết. Dù xu hướng digital đã diễn ra trong nhiều năm, việc đặt mốc dừng sản xuất đĩa từ năm 2028 biến quá trình chuyển đổi này thành một thay đổi chính thức, ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng mua và sở hữu game PlayStation trong tương lai.