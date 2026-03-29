PlayStation 6 có nguy cơ chạm mốc 1.000 USD vì chi phí phần cứng tăng cao

Chi phí sản xuất PlayStation 6 tăng mạnh do SSD và cấu hình phần cứng

Theo Wccftech, chi phí sản xuất của PlayStation 6 (PS6) hiện được ước tính khoảng 760 USD. Con số này cao hơn đáng kể so với mức giá bán lẻ mục tiêu truyền thống của Sony, làm dấy lên lo ngại rằng hệ máy mới có thể tiến gần mốc 1.000 USD.

Dù vậy, mức giá 699 USD vẫn được cho là khả thi nếu Sony chấp nhận trợ giá phần cứng, tức bán dưới giá thành để mở rộng tệp người dùng. Đây là chiến lược từng được áp dụng ở nhiều thế hệ console trước nhằm bù lại bằng doanh thu phần mềm và dịch vụ.

PS6 dự kiến dùng SSD Gen5 1 TB, không ổ đĩa, phần cứng mạnh hơn, nhưng chi phí cao có thể khiến giá bán tăng đáng kể ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Cấu hình dự kiến của PS6 cũng góp phần đẩy chi phí tăng. Máy được cho là sử dụng SSD chuẩn Gen5 dung lượng 1 TB và không tích hợp ổ đĩa. Dù việc loại bỏ ổ đĩa không giúp tiết kiệm nhiều, giá thành của SSD tốc độ cao vẫn là yếu tố chính khiến tổng chi phí bị đội lên. Trước đó, PlayStation 5 Pro đã tăng giá đáng kể, một phần do trang bị SSD dung lượng lớn hơn.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định giá là bối cảnh cạnh tranh. Theo nhận định từ nguồn rò rỉ, Xbox không còn là đối thủ trực tiếp như trước, khi các sản phẩm thế hệ mới của Microsoft được cho là hướng tới phân khúc khác. Điều này có thể khiến Sony không còn động lực duy trì mức giá thấp bằng cách trợ giá mạnh.

Bên cạnh đó, PlayStation 6 được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức ngay từ khi ra mắt. Giá linh kiện như RAM và SSD vẫn ở mức cao, trong khi tình hình kinh tế toàn cầu chưa ổn định. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người dùng.

Theo Matthew Cassells, nhà sáng lập Alderon Games, Sony có thể gặp khó trong việc thuyết phục người dùng PlayStation 5 và PlayStation 5 Pro nâng cấp lên hệ máy mới. Nếu giá bán quá cao, chu kỳ chuyển đổi thế hệ có thể kéo dài, buộc các nhà phát triển tiếp tục hỗ trợ phần cứng cũ lâu hơn. Điều này có nguy cơ làm chậm bước tiến công nghệ của các tựa game thế hệ mới.