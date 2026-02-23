PlayStation 6 có thể hoãn ra mắt đến năm 2028 vì thiếu bộ nhớ

Dù chưa được công bố chính thức, PlayStation 6 đang trở thành tâm điểm của nhiều báo cáo rò rỉ và phân tích thị trường. Theo tổng hợp từ Wccftech, Sony nhiều khả năng đã bắt đầu chuẩn bị cho thế hệ console tiếp theo, song kế hoạch ra mắt có thể thay đổi do tác động của chuỗi cung ứng và giá linh kiện bộ nhớ tăng cao .

Dựa trên chu kỳ phát hành trước đây, Sony thường giới thiệu máy chơi game mới sau khoảng 7 năm. PlayStation 3 ra mắt năm 2006, PlayStation 4 năm 2013 và PlayStation 5 vào cuối năm 2020. Theo logic này, PlayStation 6 từng được kỳ vọng xuất hiện vào năm 2027. Một số nguồn tin trong ngành, bao gồm các nguồn tin chuyên về phần cứng AMD, cũng từng đề cập mốc thời gian này.

Xuất hiện từ năm 1994, PlayStation đã trải qua 5 phiên bản với tổng số lượng vượt 500 triệu máy bán ra trên toàn cầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Tuy nhiên, tình hình thị trường bộ nhớ đang tạo ra biến số đáng kể. Báo cáo gần đây cho biết giá RAM toàn cầu có xu hướng tăng trở lại, gây áp lực lên chi phí sản xuất thiết bị điện tử. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng Sony có thể phải lùi lịch ra mắt PlayStation 6 sang năm 2028 hoặc thậm chí 2029 nếu tình trạng khan hiếm linh kiện kéo dài. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là khoảng cách dài nhất giữa hai thế hệ PlayStation từ trước đến nay.

Về cấu hình, nhiều thông tin cho rằng Sony tiếp tục hợp tác với AMD cho CPU và GPU của hệ máy mới. Các tin đồn đề cập đến kiến trúc Zen 6 cho bộ xử lý trung tâm và RDNA 5 cho đồ họa cải thiện đáng kể hiệu năng so với PlayStation 5.

Giá bán cũng là yếu tố gây nhiều tranh luận. PlayStation 5 ra mắt với mức 499 USD cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi bản PlayStation 5 Pro xuất hiện sau đó có giá 699 USD. Trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng, nhiều dự đoán cho rằng PlayStation 6 khó có thể giữ mức giá tương đương PS5 thời điểm ban đầu. Các ước tính phổ biến dao động từ 500 đến 600 USD, song một số ý kiến cho rằng giá có thể cao hơn nếu cấu hình được nâng cấp mạnh và tình trạng thiếu hụt bộ nhớ chưa được giải quyết.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Sony đang cân nhắc phát triển thêm một thiết bị cầm tay mới song song với console thế hệ tiếp theo. Dù vậy, đây vẫn chỉ là khả năng đang được xem xét và chưa có xác nhận cụ thể.

Trong khi Sony chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào, thị trường đang theo dõi sát các động thái liên quan đến chuỗi cung ứng và kế hoạch sản xuất. Thời điểm công bố PlayStation 6, vì vậy, vẫn còn bỏ ngỏ và phụ thuộc lớn vào diễn biến của ngành bán dẫn trong những năm tới.