Bộ sưu tập đàn vịt NFT 'cháy hàng', thu về 120.000 USD

Được phát triển từ đầu tháng 1 năm nay bởi cặp đôi Thorne Melcher và Mandy Musselwhite, bộ sưu tập NFT Dastardly Ducks đã ra mắt vào ngày 19.1 vừa qua, bao gồm 10.000 hình con vịt được tạo ngẫu nhiên từ các đoạn mã với hơn 100 đặc điểm khác nhau.

Theo CNBC, Melcher từng là một kỹ sư phần mềm, do đó cô ấy rất nhanh chóng học được ngôn ngữ lập trình Solidity, chuyên được dùng để phát triển hợp đồng thông minh trên blockchain Etherum. Trong khi đó, bạn gái của cô ấy, Musselwhite, lại là một họa sĩ đồ họa, đảm nhận thiết kế từng con vịt trong bộ sưu tập này. Với sự kết hợp hai tài năng hoàn hảo, dự án Dastardly Ducks đã được hoàn thành chỉ vỏn vẹn 2 tuần.

Trước khi ra mắt bộ sưu tập, cặp đôi này từng bị chỉ trích trên mạng với lý do NFT gây hại cho môi trường, khi quá trình tạo ra chúng và sử dụng blockchain lại tiêu hao một nguồn năng lượng lớn. Do đó, Melcher đã lập trình tối ưu hợp đồng thông minh, giúp khách hàng có thể mua và tạo bộ ảnh 12 con vịt, từ đó cắt giảm một phần năng lượng hơn so với việc tạo ra từng con.





Không những "cháy hàng" và thu khoản lợi nhuận khổng lồ, bộ sưu tập NFT Dastardly Ducks được nhận tiền tác quyền khi sản phẩm được bán lại, thu về thêm 6.354 USD từ nền tảng OpenSea.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn đem đến cho cả Melcher và Musselwhite nhiều lời đề nghị việc làm mới. Trước đó, Melcher đã mất công việc kỹ sư phần mềm từ tháng 2.2021 và cặp đôi này có một khoản nợ 35.587 USD với hạn cuối phải trả là vào ngày 20.1, chỉ một ngày trước khi bộ sưu tập NFT được đăng bán.