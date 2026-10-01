Bộ sưu tập tranh được rao bán kỷ lục gần 12.000 tỉ đồng

Vào tháng 11 tới tại New Yorrk, Sotheby's sẽ bán đấu giá một bức tranh quý hiếm của Vincent van Gogh, chưa từng được nhìn thấy trong 5 thập kỷ, và dự kiến sẽ thu về con số đáng kinh ngạc 180 triệu USD, lập kỷ lục đấu giá mới.

Nhưng còn hơn thế nữa, nhà đấu giá cũng sẽ tiếp tục với một bức tranh quý hiếm của Paul Cézanne (cũng chưa từng được nhìn thấy trong nửa thập kỷ), mà họ ước tính "trong khoảng" 120 triệu USD và hy vọng sẽ lập kỷ lục thứ hai trong đêm đó.

Hai kiệt tác này đều thuộc sở hữu của cùng một gia đình từ những năm 1970 và sẽ được bán cùng với 10 bức tranh khác trong bộ sưu tập của họ, bao gồm một bức của Monet và một bức của Renoir.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, nhà đấu giá sẽ thu về 450 triệu USD (hoặc hơn) chỉ trong chưa đầy một giờ.

Hai bức tranh của danh họa Vincent van Gogh và Paul Cézanne chưa từng công bố trong nửa thế kỷ qua Ảnh: Sotheby's

Bức tranh "Arlequin" của Cézanne thuộc bộ 4 bức tranh Harlequin, và là bức duy nhất không thuộc sở hữu của bảo tàng. "Đây là một trong những bộ sưu tập tranh Ấn tượng và Hậu Ấn tượng còn lại lớn nhất thuộc sở hữu tư nhân", Helena Newman, Chủ tịch Sotheby's châu Âu, cho biết. Philip Hook, cựu giám đốc cấp cao tại Sotheby's, cho hay bí ẩn về bộ sưu tập: "Trong đó có gì? Giá trị của nó ra sao? Vấn đề là, không ai thực sự biết". Một lý do là vì gia đình Blaquier-Arrieta chưa bao giờ cho bảo tàng mượn tranh. Lý do khác là vì họ có trụ sở tại Argentina. Bộ sưu tập thuộc sở hữu của cố doanh nhân người Argentina Carlos Pedro Blaquier và nhà bảo trợ nghệ thuật Nelly Arrieta de Blaquier. Các hiện vật đang được bán đấu giá bởi con cái của gia đình Blaquier-Arrieta từng rất quyền lực ở Argentina.

Bức tranh của Van Gogh, có tên "Chataignier en fleurs roses et blanches" (tháng 5.1890) được vẽ trong hai tháng cuối đời của họa sĩ tại làng Auvers-sur-Oise. Van Gogh vừa mới được xuất viện từ cơ sở tâm thần ở Saint-Rémy-de-Provence, nơi ông tự nguyện nhập viện trong một năm.

"Đó là một bảng màu tuyệt vời, rực rỡ", Newman nói và lưu ý rằng chỉ còn lại "số ít" tác phẩm từ cuối đời của họa sĩ.

Trong khi đó, "Arlequin" (1888 - 90) lại là tác phẩm rực rỡ với sự tương phản màu sắc và là bức họa duy nhất không thuộc sở hữu của bảo tàng trong đợt bán đấu giá này.