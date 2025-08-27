Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về hóa đơn điện tử

Chi hơn 200 tỉ/năm khuyến khích người dân lấy hóa đơn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án luật Quản lý thuế (sửa đổi). So với luật Quản lý thuế năm 2019, một trong những điểm đáng chú ý là dự luật đã bổ sung hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Dự kiến, kinh phí dùng để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ sẽ tăng lên hàng chục lần ẢNH: NGỌC THẮNG

Cạnh đó, bổ sung thêm nội dung: "Bộ Tài chính tổ chức thực hiện nội dung khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ từ nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước đảm bảo hàng năm bằng 0,1% trên tổng số tiền thu thuế giá trị gia tăng nội địa của năm trước liền kề".

Lý do, từ năm 2022, Bộ Tài chính đã giao cơ quan thuế phối hợp với các chính quyền địa phương tổ chức các chương trình hóa đơn may mắn từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của ngành thuế.

Mức kinh phí đã triển khai trong giai đoạn 2022 - 2024 là trên 33 tỉ đồng (bình quân 11 tỉ đồng/năm), dự toán năm 2025 là 12,12 tỉ đồng từ nguồn kinh phí tuyên truyền hỗ trợ.

Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí dẫn đến cơ cấu giải thưởng và số tiền cho mỗi giải không cao (thấp nhất là 500.000 đồng/giải cho đến cao nhất là 50 triệu đồng/giải); kỳ quay thưởng chưa thường xuyên (theo quý).

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ban Nghiệp vụ (Cục Thuế, Bộ Tài chính) cho biết, 0,1% số tiền thuế giá trị gia tăng nội địa hiện là khoảng hơn 200 tỉ đồng/năm. Việc quay thưởng sẽ được tiến hành liên tục 12 tháng trong năm. Mục tiêu chủ yếu của nội dung này nhằm tăng giải thưởng hóa đơn may mắn, khuyến khích, thu hút người dân.

Rất đồng tình với nội dung sửa đổi liên quan hóa đơn điện tử tại dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần này, ông Nguyễn Văn Được, Trưởng ban Chính sách của Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, phân tích: 0,1% trên tổng số thu thuế giá trị gia tăng nội địa là con số rất lớn, chắc chắn sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ.

Khi gắn với lợi ích sát sườn, người dân đi mua hàng hóa, dịch vụ sẽ tự động hình thành thói quen lấy hóa đơn, từ đó tăng tính nghiêm minh trong việc xuất hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

"Quy định này phù hợp với cơ chế dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra cũng như phát huy được quyền, trách nhiệm của công dân trong giám sát thực thi pháp luật", ông Được nhấn mạnh.

Hóa đơn phải đầy đủ nội dung theo quy định về thuế, kế toán

Theo dự luật, hóa đơn điện tử là chứng từ ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh lập khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo pháp luật thuế và kế toán.

Hóa đơn điện tử gồm 3 loại: có mã của cơ quan thuế; không có mã của cơ quan thuế; khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử phải được lập đúng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định ẢNH: ĐAN THANH

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử gồm: các trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn không có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử phải khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã cho từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Nguyên tắc là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán, bảo đảm phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hóa đơn đã lập, trừ trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Chính phủ.

Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán và thuế. Hóa đơn điện tử phải được lập đúng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định, trừ các trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử. Căn cứ kết quả phân tích rủi ro, cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, bao gồm cả việc ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn.