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Thời sự

Bộ Tài chính: Điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế năm 2026 cần tính toán kỹ

Mai Hà
Mai Hà
03/06/2026 12:12 GMT+7

Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá.

Sáng 3.6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Thủ tướng nêu rõ, áp lực công việc trong thời gian tới vẫn còn rất lớn, nếu không tiếp tục nỗ lực với nhịp độ công việc như vừa qua thì có thể dẫn tới chậm, muộn nhiệm vụ và ảnh hưởng đến việc triển khai cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, quyết sách của Quốc hội.

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, đã đạt những kết quả tương đối tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Song, Thủ tướng cho biết, theo đánh giá ước tính cho 6 tháng và cho cả năm thì yêu cầu đặt ra đặc biệt cao trong thời gian tới, đòi hỏi phải quyết liệt và cố gắng rất lớn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn

ẢNH: VGP

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin về nhiều điểm sáng của kinh tế - xã hội.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021, trong đó chế biến, chế tạo tăng gần 9,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay. Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 15%. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng khá.

"Tuy nhiên, cần lưu ý ảnh hưởng của El Nino, thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn mặn, mưa lũ…; chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp ở mức cao", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn lưu ý.

Về lạm phát và nguồn cung xăng dầu, điện, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp nhất trong 3 tháng gần đây. 

Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, bình quân 5 tháng tăng 4,31%.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước được điều hành ở mức thấp so với khu vực, giúp ổn định giá cả. Nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 5 cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Song, Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế... trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Bộ Công thương làm việc với các tập đoàn liên quan để rà soát lại, nâng kế hoạch sản lượng sản xuất và khai thác; chủ động các kịch bản điều tiết nguồn điện, không để thiếu điện cho sản xuất và cho tăng trưởng hai con số.

Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký ước đạt trên 24 tỉ USD, tăng 33,4%; vốn thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6%. Nhiều dự án quy mô lớn của Samsung, SK (Hàn Quốc), BYD (Trung Quốc)… được cấp phép tại Thái Nguyên, Nghệ An, Tây Ninh… Bộ Tài chính kiến nghị các địa phương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thủ tục, triển khai dự án...

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Nội dung trên được quy định tại điều 13, Nghị định 133/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 25.5.

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