Tại bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế vừa được công bố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị giải quyết triệt để vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị mạo danh giấy tờ tùy thân.

Theo VCCI, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản thụ lý của cơ quan công an về việc cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin giấy tờ tùy thân, cơ quan thuế phải ban hành quyết định giải tỏa toàn bộ biện pháp cưỡng chế thuế liên quan đến người đó.

VCCI kiến nghị tháo gỡ triệt để vướng mắc tạm hoãn xuất cảnh ẢNH: ĐỘC LẬP

VCCI cũng đề nghị phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tạm đình chỉ ghi nhận thông tin cá nhân với tư cách người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu doanh nghiệp vi phạm, nhằm khôi phục các quyền hợp pháp của người bị mạo danh.

Trong khi đó, Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM (HTCAA) đề xuất cho phép cá nhân trực tiếp cung cấp bản sao văn bản xác nhận tiếp nhận đơn trình báo của cơ quan công an. Cơ quan thuế phải đề nghị hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

HTCAA cho rằng nếu phải chờ cơ quan công an gửi văn bản cho cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh, quyền tự do đi lại của công dân có thể tiếp tục bị ảnh hưởng do phụ thuộc vào tiến độ phối hợp giữa các cơ quan.

Bộ Tài chính: Chưa đủ căn cứ gỡ toàn bộ cưỡng chế

Giải trình các kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết không tiếp thu đề xuất giải tỏa toàn bộ biện pháp cưỡng chế thuế và tạm đình chỉ ghi nhận thông tin nhân thân.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo đã quy định cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi nhận được văn bản của cơ quan công an xác nhận đã tiếp nhận và đang giải quyết vụ việc. Trường hợp đã áp dụng thì thực hiện hủy bỏ.

Tuy nhiên, văn bản xác nhận tiếp nhận, giải quyết phản ánh chưa phải kết luận về hành vi giả mạo, chủ thể có nghĩa vụ thuế hay tính hợp pháp của từng biện pháp cưỡng chế.

Do đó, chưa đủ cơ sở để giải tỏa toàn bộ biện pháp cưỡng chế thuế, bởi có thể bao gồm cả nghĩa vụ không liên quan đến vụ việc bị phản ánh.

Tương tự, việc tạm đình chỉ ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu có thể ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan. Việc xử lý phải căn cứ kết quả xác minh và quy định pháp luật có liên quan.

Đối với đề xuất cho phép cá nhân tự nộp văn bản của cơ quan công an, Bộ Tài chính cho biết dự thảo quy định cơ quan công an có trách nhiệm gửi thông báo đến cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh nhằm bảo đảm thông tin chính thức, tránh yêu cầu người dân phải nộp hồ sơ tại nhiều nơi.

Tuy nhiên, nếu cá nhân chủ động cung cấp bản sao văn bản của cơ quan công an, cơ quan thuế vẫn có thể đối chiếu, phối hợp xác minh để xem xét áp dụng chính sách.