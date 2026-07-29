Bộ Tài chính lên tiếng về sửa quy định bảo hiểm xe máy bắt buộc

Cử tri tỉnh Cà Mau gần đây đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bãi bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe gắn máy với lý do loại hình bảo hiểm này chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Khi xảy ra tai nạn giao thông, người dân rất khó được giải quyết chi trả bảo hiểm. Trường hợp được thanh toán thì thủ tục rườm rà, khó khăn.

So với các loại hình bảo hiểm khác, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe máy bắt buộc hiện khá thấp

ẢNH: NGỌC THẮNG

Không đồng tình kiến nghị này, Bộ Tài chính chỉ khẳng định sẽ nghiên cứu để đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 67 năm 2023 (có quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới) cho phù hợp.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Văn Đức, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính đã thành lập Tổ Nghiên cứu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thành phần tham gia tổ gồm đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm có thu phí lớn về bảo hiểm xe máy. Mục tiêu hoạt động của tổ là rà soát việc thực hiện các quy định tại Nghị định 67 năm 2023.

"Tổ sẽ đánh giá kết quả triển khai của riêng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy, có tính toán tham khảo, khảo sát kinh nghiệm các nước. Từ đó, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ các bên liên quan như doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm để đưa vào nghiên cứu đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với Nghị định 67 năm 2023", ông Đức nói.

Dự kiến, các nội dung được đề xuất sửa đổi sẽ tập trung những vấn đề cốt lõi như: tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ bồi thường bảo hiểm; rà soát mức trách nhiệm bồi thường về người; hoàn thiện quy định về việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhằm cắt giảm tối đa chi phí vận hành... đảm bảo hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với thị trường.

Về lộ trình, các nội dung nêu trên sẽ được triển khai trong nửa cuối năm nay; dự kiến có báo cáo, đề xuất nội dung sửa đổi khoảng cuối năm nay.

Các nước đang duy trì bảo hiểm xe máy ra sao?

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, việc triển khai áp dụng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, mô tô, xe máy diễn ra mạnh mẽ, bao gồm cả các nước phát triển có số lượng xe mô tô, xe máy thấp như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc; hay các nước đang phát triển có số lượng lớn xe mô tô, xe máy tham gia giao thông như Ấn Độ, Trung Quốc, các nước ASEAN…

Chuyên gia đề xuất phải số hóa toàn bộ quy trình bồi thường bảo hiểm, giảm phiền hà cho người dân ẢNH: DƯƠNG LAN

Tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, trên thế giới, cách quản lý bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe máy phụ thuộc vào mức độ phát triển của thị trường bảo hiểm, hệ thống pháp luật, thu nhập của người dân và đặc điểm giao thông.

Tại nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp, Ý hay Tây Ban Nha, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với phương tiện cơ giới (bao gồm cả xe máy) vẫn là loại hình bắt buộc.

Tuy nhiên, điều làm nên hiệu quả không nằm ở tính bắt buộc, mà ở hệ thống quản trị hiện đại. Dữ liệu đăng ký phương tiện, đăng kiểm, cảnh sát giao thông và doanh nghiệp bảo hiểm được kết nối đồng bộ. Việc xác minh tai nạn, giải quyết bồi thường được thực hiện nhanh, minh bạch và chủ yếu trên nền tảng số.

Đặc biệt, nhiều quốc gia còn thành lập quỹ bảo vệ nạn nhân tai nạn giao thông để chi trả trong trường hợp xe gây tai nạn không có bảo hiểm hoặc không xác định được chủ phương tiện.

Tại Nhật Bản, mô hình được đánh giá khá cân bằng khi duy trì bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với mức bồi thường cơ bản nhằm bảo đảm quyền lợi tối thiểu cho nạn nhân, đồng thời khuyến khích người dân mua thêm bảo hiểm tự nguyện để mở rộng phạm vi và giá trị bảo vệ...

"Bài học lớn nhất Việt Nam cần tham khảo không phải là lựa chọn giữa bắt buộc hay tự nguyện, mà là cách thiết kế một hệ thống bảo hiểm lấy hiệu quả bồi thường làm trung tâm. Cần chuyển từ tư duy quản lý dựa trên số lượng hợp đồng sang quản lý dựa trên chất lượng dịch vụ.

Thời gian tới, phải số hóa toàn bộ quy trình bồi thường, kết nối dữ liệu giữa công an, y tế và doanh nghiệp bảo hiểm để giảm giấy tờ; đồng thời công khai định kỳ các chỉ số như tỷ lệ bồi thường, thời gian giải quyết hồ sơ và tỷ lệ khiếu nại của từng doanh nghiệp...", ông Nhân nêu quan điểm.