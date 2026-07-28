Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Không bỏ thì quản thế nào?

Mới đây, cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bãi bỏ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe gắn máy, bởi loại hình bảo hiểm này chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Khi xảy ra tai nạn giao thông, người dân rất khó được giải quyết chi trả bảo hiểm. Trường hợp được thanh toán thì thủ tục rườm rà, khó khăn.

Thời gian qua, tỷ lệ bồi thường của loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy rất thấp ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, về bản chất, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy rất nhân văn. Tuy nhiên, thời gian qua, tỷ lệ bồi thường của loại hình bảo hiểm này rất thấp.

"Để hài hòa các yếu tố, nên xem xét chuyển đổi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe gắn máy sang loại tự nguyện, ai có nhu cầu thì mua", ông Cường nói.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, phân tích, người dân phản ứng khá tiêu cực với việc bắt buộc mua bảo hiểm xe máy chủ yếu bởi quan ngại về chuyện lúc gặp rủi ro lại khó nhận bồi thường. Điều này xuất phát từ thủ tục phức tạp, doanh nghiệp bảo hiểm có thể đưa ra nhiều quy định kiểu “bắt bí”.

Nếu thực trạng này không được cải thiện thì nên bỏ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với xe máy.

Tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân lại cho rằng, chưa nên chuyển bảo hiểm xe máy sang cơ chế hoàn toàn tự nguyện. Điều khiến nhiều người dân chưa đồng tình không nằm ở bản chất của chính sách, mà ở hiệu quả thực thi.

Mục tiêu cốt lõi của loại hình bảo hiểm này là bảo vệ bên thứ ba khi xảy ra tai nạn, giảm gánh nặng tài chính cho người gây tai nạn, đồng thời hạn chế áp lực lên ngân sách, hệ thống an sinh xã hội. Đây vẫn là một công cụ quản lý rủi ro cần thiết khi Việt Nam có nhiều xe máy và tai nạn xe máy.

Ông Nhân nhấn mạnh, cần đánh giá liệu chính sách có đáp ứng mục tiêu hay không và có giải pháp phù hợp.

Yêu cầu công khai tỷ lệ bồi thường, thời gian xử lý hồ sơ

Bộ Tài chính hiện vẫn giữ quan điểm cần duy trì bảo hiểm xe máy bắt buộc. Bộ sẽ phối hợp với đơn vị liên quan thành lập tổ nghiên cứu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 67 năm 2023 (có quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới).

Bộ Tài chính vẫn giữ quan điểm cần duy trì bảo hiểm xe máy bắt buộc ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nhân cho rằng, nếu tiếp tục duy trì bảo hiểm xe máy bắt buộc, việc sửa đổi Nghị định 67 năm 2023 cần chuyển từ tư duy quản lý việc bán bảo hiểm sang quản lý bảo vệ người tham gia giao thông.

Thành công của chính sách phải được đánh giá bằng tỷ lệ người bị tai nạn được bồi thường, thời gian giải quyết hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân. Cần cải cách quy trình bồi thường theo hướng đơn giản, số hóa, lấy người dân làm trung tâm. Đối với các vụ tai nạn nhỏ, nên áp dụng cơ chế khai báo điện tử, sử dụng hình ảnh... để thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống.

"Cần tăng cường tính minh bạch của thị trường. Bộ Tài chính có thể yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm công khai định kỳ các chỉ số như tỷ lệ bồi thường, thời gian xử lý hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ bị từ chối và nguyên nhân từ chối", ông Nhân nói.

Theo vị chuyên gia, cũng phải nghiên cứu đổi mới cơ chế tính phí theo mức độ rủi ro thay vì áp dụng gần như đồng nhất. Chẳng hạn, người lái xe an toàn, không gây tai nạn trong nhiều năm có thể được hưởng mức phí ưu đãi, trong khi nhóm vi phạm nhiều hoặc rủi ro lớn sẽ đóng phí cao hơn.

Giải pháp quan trọng khác là xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa doanh nghiệp bảo hiểm, lực lượng công an, cơ quan y tế và cơ quan đăng ký phương tiện để việc xác minh tai nạn và chi trả bồi thường diễn ra nhanh chóng, chính xác...