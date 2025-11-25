Bộ Tài chính nói về việc 'không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên'

Sửa luật Thuế giá trị gia tăng, nâng ngưỡng miễn thuế

Theo quy định của luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống. Mức này đang áp dụng thống nhất với ngưỡng miễn thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng là 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu điều chỉnh nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên mức phù hợp ẢNH: ĐAN THANH

Ngày 26.11.2024, Quốc hội đã thông qua luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15. Theo đó, ngưỡng miễn thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được điều chỉnh, nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm, áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu năm không phải chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 25.11, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở lắng nghe ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức này lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Đáng chú ý, dự kiến, luật Thuế giá trị gia tăng cũng sẽ được sửa đổi, nâng mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tương đồng.

Thu thuế trên thu nhập với hộ kinh doanh trên ngưỡng không chịu thuế

Ngoài nội dung liên quan ngưỡng doanh thu miễn thuế nêu trên, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỉ đồng trở xuống như sau:

Để đảm bảo phù hợp, thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, dự kiến bổ sung quy định: cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỉ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỉ đồng.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng, nếu không xác định được chi phí, tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0,5%; 1%; 2% tùy theo ngành nghề). Các hộ, cá nhân kinh doanh này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.

Trước đó, liên quan tới ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng như cách tính thuế, nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế đã chỉ ra sự bất hợp lý về ngưỡng 200 triệu đồng/năm, cũng như cách đánh thuế tính trên doanh thu.

Nhiều ý kiến đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lên tối thiểu 500 triệu đồng/năm và tối đa khoảng 1 tỉ đồng/năm.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, phân tích theo quy định hiện hành, nếu doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế, hộ kinh doanh phải nộp thuế trên tổng doanh thu (không trừ đi phần doanh thu đạt ngưỡng miễn thuế).

Nếu tiếp cận theo nguyên tắc bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế, ông Được đề xuất miễn thuế cho phần doanh thu đạt ngưỡng miễn thuế. Hộ kinh doanh cũng chỉ phải đóng thuế trên phần doanh thu vượt.

Trong khi đó, theo GS-TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh nên khoảng 500 triệu đồng/năm tính theo thu nhập, không phải theo doanh thu.

Ông Cường đề xuất, nếu ưu việt hơn, phải tính ngưỡng miễn thuế trên thu nhập và áp dụng mỗi nhóm ngành một ngưỡng miễn thuế khác nhau, không đồng nhất một ngưỡng.