'Doanh thu miễn thuế không thể áp chung 200 hay 400 triệu, phải theo nhóm ngành'

Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống (từ 1.1.2026 là 200 triệu đồng trở xuống) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm với hộ kinh doanh được đánh giá chưa áp dụng đã lạc hậu ẢNH: ĐAN THANH

Sau khi đăng tải bài viết Cục Thuế nói về nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh ngày 15.11, chia sẻ các góc nhìn khẳng định cần nâng ngưỡng này lên cho phù hợp thực tiễn, Báo Thanh Niên nhận về khá nhiều bình luận.

Có độc giả cho rằng, nên nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh lên 600 triệu đồng/năm, bởi mức 100 triệu đồng/năm hay 200 triệu đồng/năm đều đã quá lạc hậu.

"Thu nhập của hộ kinh doanh thường dùng để trang trải cuộc sống cho cả gia đình, ít nhất từ 2 người. Nếu đánh thuế từ doanh thu trên 200 triệu đồng/năm thì quá bất công, đề xuất đánh thuế mức doanh thu ít nhất trên 1 tỉ đồng/năm", bạn đọc phuha nguyen bày tỏ.

Bạn đọc khác nêu: "Để hộ kinh doanh có doanh thu vài trăm triệu đồng/năm thì tổng số giờ lao động/ngày của hộ có khi lên tới 14 giờ. Ít nhất phải nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm để hộ kinh doanh còn có lợi nhuận trang trải cuộc sống".

Cũng có ý kiến đưa ra góc nhìn khác: "Vấn đề ở đây là làm bằng cách nào để tất cả người kinh doanh đều phải kê khai chính xác, trung thực".

Ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Công ty TNHH tư vấn thuế BCTC, khá băn khoăn với việc áp dụng một ngưỡng doanh thu miễn thuế chung cho toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Dù đó là 200 triệu đồng/năm hay có thể nâng lên 400 triệu đồng/năm, ông Thức cho rằng cũng chưa thực sự phù hợp, thỏa đáng với mọi ngành nghề, thiếu cơ sở thực tiễn.

Mỗi ngành nghề có tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Có ngành chỉ cần doanh thu 500 triệu đồng/năm đã có lãi; có ngành phải đạt doanh thu 1 - 2 tỉ đồng/năm mới hòa vốn; cũng có ngành doanh thu phải từ 5 - 10 tỉ đồng/năm trở lên mới tạo được lợi nhuận.

Vì sự khác biệt này, pháp luật thuế hiện hành mới áp dụng các mức thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khác nhau theo từng lĩnh vực đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh để đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng ngành.

"Do đó, nếu muốn quy định ngưỡng doanh thu được miễn thuế, không thể lấy một con số chung áp cho tất cả, mà phải xác định theo từng nhóm ngành. Ví dụ, ngành này có thể là 200 triệu đồng/năm; ngành khác là 1 tỉ đồng/năm; thậm chí có ngành nghề mang tính đặc thù, doanh thu phải lên tới 5 tỉ đồng/năm.

Cách tiếp cận này mới khoa học, công bằng, đúng tính điều tiết, chắc chắn sẽ được cộng đồng cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đồng thuận", ông Thức nhấn mạnh.

Đề xuất ngưỡng miễn thuế là thu nhập 500 triệu đồng/năm

Trao đổi với Thanh Niên, GS-TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt nhấn mạnh, thuế thu nhập đánh trên thu nhập chứ ko phải đánh vào doanh thu.

Cần nhanh chóng tính toán điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh để phù hợp thực tiễn ẢNH: ĐAN THANH

Ví dụ, một người bán 200 hộp sữa có doanh thu 200 triệu đồng, song thu nhập có thể chỉ được 10 triệu đồng.

Đưa ra tương quan so sánh với mức giảm trừ gia cảnh vừa được điều chỉnh nâng lên, áp dụng cho người làm công, ăn lương, ông Cường phân tích: bản thân người nộp thuế được giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/người/tháng. Nếu một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con, không đi làm công ăn lương mà mở hộ kinh doanh, tổng thu nhập được miễn đã là 520,8 triệu đồng/năm.

"Để cho cân xứng, ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh phải là khoảng 500 triệu đồng/năm tính theo thu nhập, chứ không phải tính theo doanh thu”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia, tỷ lệ thu nhập so với doanh thu của các ngành nghề không giống nhau. Nếu ưu việt hơn thì phải tính ngưỡng miễn thuế trên thu nhập và áp dụng mỗi nhóm ngành một ngưỡng miễn thuế khác.