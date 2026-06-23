Vẫn nhiều cách hiểu khác nhau về quy định giảm tiền sử dụng đất cho người dân

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được phiếu chuyển kiến nghị cử tri của Đại biểu quốc hội Phạm Trọng Nhân, đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Theo đó, hiện vẫn có cách hiểu khác nhau đối với quy định tại điểm c khoản 2 điều 10 Nghị quyết số 254/2025 và điều 6 Nghị định số 50/2026.

Vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại điểm c khoản 2 điều 10 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội đã quy định trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thì tính tiền sử dụng đất thu 30% đối với phần đất trong hạn mức.

Thu bằng 50% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Thu 100% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức mà vượt quá một lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân (tính trên một thửa đất).

Bộ Tài chính cho biết, đến nay việc giảm trừ tiền sử dụng đất của người dân vẫn có cách hiểu khác nhau ẢNH: ĐÌNH SƠN

Điều kiện để được giảm tiền sử dụng đất là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất; đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất; đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước 1.7.2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng.

Từ ngày 1.8.2024, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở thì chỉ được áp dụng một lần cho một hộ gia đinh, cá nhân và được tính trên một thửa đất do hộ gia đinh, cá nhân lựa chọn...

Như vậy, Nghị quyết số 254/2025 và Nghị định số 50/2026 đã quy định cụ thể việc xác định tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở.

Vì thế đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ thực tế của hộ gia đình, cá nhân để xác định và thu, nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.