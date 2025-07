Bộ Tài chính trao giải thưởng giải báo chí toàn quốc về ngành tài chính

Lễ trao giải cuộc thi "Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ 9 năm 2025" của Bộ Tài chính diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28.8.1945 - 28.8.2025). Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và trao giải Đặc biệt.

Bộ Tài chính trao giải cuộc thi báo chí toàn quốc về ngành tài chính năm 2025 ẢNH: BTC

Cuộc thi "Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính" được tổ chức từ năm 2006 và năm 2025 là lần trao giải thứ 9 của cuộc thi nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu, các tác giả tâm huyết viết về quá trình hoạt động và phát triển của ngành tài chính. Đây là hoạt động ý nghĩa, kịp thời động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực kinh tế - tài chính và hoạt động của ngành tài chính. Thông qua cuộc thi nhằm làm sáng tỏ thêm những mốc son và dấu ấn vẻ vang trong chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của ngành tài chính; khẳng định vai trò quan trọng của ngành tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thông qua các tác phẩm báo chí về ngành tài chính có thể đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ 9 năm 2025 tiếp tục có sự đổi mới so với các lần tổ chức trước đó, khi lãnh đạo Bộ Tài chính quyết định mở rộng thể loại tác phẩm dự thi là các tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, báo phát thanh và báo truyền hình, tích cực động viên, khích lệ các nhà báo, các tác giả hăng hái trong thực hiện tin, bài về ngành tài chính. Số lượng các cơ quan báo chí, các tác giả gửi bài tham gia tăng cao với 2.750 tác phẩm gồm đầy đủ 4 loại hình báo chí như báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử. Chất lượng các tác phẩm có nhiều đổi mới, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, đề cập nhiều vấn đề mới đã và đang đặt ra trong thực tiễn phát triển kinh tế - tài chính của đất nước.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được các tác phẩm tiêu biểu xuất sắc để trao giải. Theo đó, giải Đặc biệt đã được trao cho nhóm tác giả: Cao Thị Thanh Trà, Vũ Văn Nhất của Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam với loạt phóng sự truyền hình: "Ngành bảo hiểm nỗ lực hỗ trợ, bồi thường khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi)". Đồng thời, cuộc thi đã trao 4 giải A, 20 giải B, 28 giải C cho các tác phẩm tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, Báo Thanh Niên có nhóm tác giả Mai Phương, Hà Mai với tác phẩm "Việt Nam tiến vào top nền kinh tế lớn nhất toàn cầu" được trao giải C.