Bộ Tài chính yêu cầu xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp chỉ trong vài ngày

Đó là yêu cầu mới nhất của Bộ Tài chính tại công văn gửi sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hôm nay 12.10.

Cụ thể, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, trong 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý hồ sơ, gửi thông tin cho cơ quan thuế.

Trường hợp nhận được ý kiến của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, trong 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận ý kiến, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang "Đã giải thể".

Nếu sau 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin mà không nhận được phản hồi của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể”.

Việc này phải được thực hiện trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn để cơ quan thuế phản hồi.

Giải pháp gỡ khó trong giải thể doanh nghiệp được nghiên cứu theo hướng giảm một số khoản xử phạt, lệ phí môn bài, tiền chậm nộp ẢNH: NGỌC THẮNG

Với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể: sau 180 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể hoặc thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể và không có ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang "Đã giải thể" trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn trên.

Quy định tương tự cũng được áp dụng để chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh sang "Đã chấm dứt hoạt động".

Bộ Tài chính yêu cầu, nếu phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi bằng phương thức phù hợp.

Cơ quan thuế phải thực hiện phản hồi trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin và cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ theo thời hạn quy định.

Dự kiến giảm xử phạt, lệ phí môn bài cho doanh nghiệp

Gần đây, hàng loạt doanh nghiệp ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) sốt sắng muốn xử lý các nghĩa vụ để hoàn tất giải thể.Khó khăn các doanh nghiệp phải đối mặt là chi phí khá lớn, có thể lên tới cả trăm triệu đồng, gồm: lệ phí môn bài; phạt chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; lãi chậm nộp cộng dồn...



Có doanh nghiệp phản ánh đã đóng mã số thuế, hoàn thành các nghĩa vụ thuế nhưng vẫn chưa thể giải thể do vướng mắc trong liên thông dữ liệu giữa cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh.

Liên quan giải thể doanh nghiệp "đắp chiếu" nhiều năm, Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, cục đã phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo đề xuất giải pháp gỡ khó, đã báo cáo Bộ Tài chính.

Các giải pháp được nghiên cứu theo hướng giảm một số khoản xử phạt, lệ phí môn bài và tiền chậm nộp liên quan.

Dự thảo đang lấy ý kiến các bộ có liên quan trước khi tổng hợp trình Chính phủ.