Bờ Tây rung chuyển vì bạo lực

Chiến dịch bất ngờ

Quân đội Israel ngày 29.8 thông báo đã hạ 5 tay súng Palestine trốn trong một nhà thờ Hồi giáo tại TP.Tulkarm ở Bờ Tây. Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) cho biết chỉ huy cánh quân tại Tulkarm Muhammad Jabber, còn được biết đến với tên Abu Shujaa, nằm trong số những người thiệt mạng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp của chiến dịch mà Israel tiến hành, khiến tổng cộng 14 người Palestine thiệt mạng, theo AFP.

Các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và các nhóm vũ trang tại Bờ Tây đã tăng mạnh từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát vào ngày 7.10.2023. Quân đội Israel tiến hành các vụ đột kích gần như mỗi ngày trên khắp Bờ Tây, nhưng trong ngày 28.8 bất ngờ triển khai một chiến dịch quy mô lớn tại nhiều thành phố như Tulkarm, Jenin, Tubas và Nablus. Theo tường thuật của Reuters, hàng trăm binh sĩ Israel với sự yểm trợ của xe bọc thép, trực thăng và máy bay không người lái, đã đồng loạt đột kích các thành phố này.

Binh sĩ Israel đột kích trại tị nạn Nur Shams gần Tulkarm ngày 28.8 Ảnh: AFP

Số liệu của Palestine cho thấy tính từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7.10.2023, quân đội và những người định cư Israel đã làm thiệt mạng ít nhất 637 người Palestine tại Bờ Tây, trong khi các cuộc tấn công ngược lại khiến Israel mất ít nhất 19 binh sĩ. Bạo lực cũng xảy ra tại Gaza lẫn Li Băng, khi quân đội Israel tiếp tục tiến hành hoạt động chống các nhóm vũ trang Palestine.



Hamas kêu gọi tấn công

Quốc vương Abdullah của Jordan nói với một phái đoàn nghị sĩ Mỹ đang thăm nước này rằng cần có thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực tại khu vực. Các bên trung gian đang nỗ lực đàm phán nhưng đến nay chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Washington D.C ngày 28.8, Phó giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Cohen cho rằng Israel đã thể hiện sự nghiêm túc trong đàm phán và số phận thỏa thuận hầu như phụ thuộc vào lãnh đạo Hamas.

Cùng ngày, thành viên cấp cao Khaled Mashaal của Hamas kêu gọi người Palestine khôi phục các vụ đánh bom tự sát tại Bờ Tây chống Israel. "Họ đang chống lại chúng ta bằng một cuộc xung đột mở và điều đó chỉ có thể được giải quyết bằng một cuộc xung đột mở", tờ The Times of Israel trích lời ông Mashaal, người từng được xem là nhân vật thay thế thủ lĩnh bị ám sát của Hamas Ismail Haniyeh. Nhà chức trách an ninh Israel gần đây cho biết đã phát hiện Hamas và các nhóm vũ trang tại Bờ Tây âm mưu khôi phục các vụ đánh bom tự sát như giai đoạn đầu những năm 2000.