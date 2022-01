Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu xử lý dứt điểm tin nhắn, cuộc gọi rác

Tại Hội nghị Tổng kết Khối Viễn thông 2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, yêu cầu ngành viễn thông phải giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài, đó là các loại rác viễn thông như sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư rác, ngay trong năm 2022.

"Giải quyết được các loại rác này thì viễn thông mới trở thành hạ tầng cho thanh toán điện tử, cho kinh tế số", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.





Hiện nay, số lượng người sử dụng viễn thông là hàng trăm triệu, doanh thu là hàng trăm ngàn tỉ và lợi nhuận là hàng chục ngàn tỉ đồng. Với ưu thế "người dùng nhiều, doanh thu cao, lợi nhuận lớn", Bộ trưởng yêu cầu ngành viễn thông phải có trách nhiệm trong kinh doanh để người dân an toàn, không bị gây phiền nhiễu, tạo dựng không gian Internet Việt Nam lành mạnh, đảm bảo sự phát triển bền vững...

Cụ thể hơn, Bộ trưởng yêu cầu các thiết bị viễn thông phải có "tiêu chuẩn về an toàn, an ninh mạng, nhà mạng phải đầu tư các công nghệ, thiết bị để đảm bảo mạng viễn thông an toàn, đảm bảo để các cơ quan an ninh có thể truy vết các hoạt động vi phạm".